-Pozivamo sve ljude dobre volje da se priključe akciji pakovanja osvećenih trakica blagoslovenih na Pojasu Presvete Bogorodice, koje će biti podeljene vernicima koji dolaze u Hram Svetog Save da se pomole pred svetinjom - navodi se u objavi na Instagram stranici TV Hram.

Dobrotvorna akcija održati u četvrtak i petak, od 12 časova, na pet mesta u Beogradu:

• Crkva Svetog Marka – Tašmajdan

• Hram Svetog Pantelejmona – Mirijevo

• Crkva Svetog Simeona Mirotočivog – Novi Beograd

• Hram Svetog Georgija - Banovo Brdo

• Versko dobrotvorno starateljstvo (VDS), Francuska 31

-Molimo volontere da dođu na lokaciju koja im najviše odgovara i da, ukoliko su u mogućnosti, ponesu makazice iz svog doma. Vaš trud i vreme biće dragocena pomoć u ovoj zajedničkoj službi našoj Svetoj Crkvi i na korist vernog naroda - dodaje se u objavi.

Pojasu Presvete Bogorodice, izloženom u Hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna, poklonilo se više od pola miliona vernika.

Časni Pojas Presvete Bogorodice biće u Hramu sve do subote, 6. juna kada će posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

Zbog velikog interesovanja vernog naroda, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta do sada na inicijativu patrijarha Porfirija.

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