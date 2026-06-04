Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najviše padavina biće u centralnim, južnim i istočnim krajevima, dok će sever i zapad imati više sunčanih intervala.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni Celzijusa, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar na severu i istoku Srbije.

Gde će danas padati kiša?

RHMZ navodi da će danas na severu i zapadu Srbije biti uglavnom suvo, uz smenu oblaka i sunca, dok je samo tokom jutra ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša.

U ostalim krajevima očekuje se mestimična kiša, a tokom sredine dana i poslepodneva lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar će tokom večeri oslabiti i promeniti smer na južni.

Kakvo vreme nas očekuje do kraja sedmice?

Prema izgledima vremena, petak donosi stabilnije vremenske prilike i duže sunčane intervale. Ipak, tokom večeri i noći na severu i zapadu Srbije ponovo će postojati uslovi za kratkotrajnu kišu i pljuskove.

U subotu će se nestabilnosti proširiti i na ostale krajeve zemlje, ali bez značajnijih količina padavina. Od nedelje će se kiša i pljuskovi sa grmljavinom uglavnom zadržavati nad brdsko-planinskim predelima.

Maksimalne temperature narednih dana kretaće se uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa.

Meteorolog Čubrilo otkrio kada stižu letnje temperature

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će početak naredne sedmice doneti postepeno otopljenje, pa bi oko 10. juna temperature ponegde mogle dostići i 31 stepen Celzijusa.

Međutim, istog dana očekuje se prolazak lokalnih nestabilnosti koje će doneti osveženje. Sredinom naredne sedmice maksimalne temperature mogle bi da se spuste na svega 17 do 23 stepena.

Prema njegovim procenama, sredinom juna preovlađivaće uglavnom suvo vreme uz postepen porast temperature. Oko 15. juna moguće su prave letnje vrednosti iznad proseka za ovaj period godine, dok je novo kraće osveženje uz malo kiše moguće oko 18. juna.

Za sada prognoze ukazuju na to da Srbiju u narednim danima očekuje promenljivo oblačno vreme bez velikih vrućina, uz retku pojavu kratkotrajnih pljuskova.

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