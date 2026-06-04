"Čuli ste, ove reči je sinoć uputio predsedniku Srbije i vlasti SNS Miloš Jovanović iz Novog DSS-a. Sinoć nakon svega što se desilo u Crnoj Gori. Nakon spoznaje i nakon informacije BIA da je Radoje Zvicer u Crnoj Gori - "treba da ih se otarasimo", misleći na Vučića. Da li možete da poverujete u to. Predsednik jedne opozicione stranke u Srbiji kaže da treba da se otarasimo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji treba da putuje u Crnu Goru, gde mu preti mafijaški režim povezan sa mafijaškim klanovima u toj državi", rekao je Piper i dodao:

"Predsednik jedne stranke, koja je navodno patriotska, u Srbiji kaže: treba da ih se, ili da ga se otarasimo, Vučića. Da li je ovo pretnja, da li će tužilaštvo da reaguje zbog ovoga? Da li će možda da privede Miloša Jovanovića koji će se možda pozvati ili neće na poslanički imunitet. Da kaže šta je mislio ovom izjavom, na koji način da se otarasimo predsednika Srbije. Pošto na izborima ti, Jovanoviću, ne možeš da se otarasiš nikoga, sem što možeš da se otarasiš svoje stranke sa 1 odsto. Verovatno ćeš je i ugasiti uskoro i imovinu, kako piše u statutu, predati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sramotno. Sramotno, jadno i bedno. Da predsednik jedne stranke, srpske, koja tvrdi da je patriota tvrdi da treba da se otarasimo predsednika Srbije. Videćemo da li će tužilaštvo reagovati. Mislim da celokupna javnost treba da osudi ovakvu izjavu, a to šta birači misle o njemu pokazaće naredni izbori. 1 ili 1 i po odsto koliko će osvojiti njegova koalicija je odlazak u zasluženu političku penziju", rekao je Piper.