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Ko putuje u Hrvatsku posle 1. jula mora ovo da pročita: Uvode nova pravila za vozače - evo kompletnog vodiča

Izmene Zakona o radnom vremenu odnose se na obavezu ugradnje tahografa, digitalno praćenje prevoza opasnih materija i evidenciju rada vozača

 
Autor:  Milica Krstić
04.06.2026.10:47
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Ko putuje u Hrvatsku posle 1. jula mora ovo da pročita: Uvode nova pravila za vozače - evo kompletnog vodiča
Foto:Shutterstock
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Izmene zakona dolaze nakon višegodišnjih rasprava na evropskom nivou o uslovima rada vozača i pravilima tržišne konkurencije u drumskom prevozu.

Izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za beleženje u drumskom prevozu, koje je Hrvatski sabor usvojio u petak, hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se sa evropskim pravilima iz Paketa mobilnosti, a uvodi se i niz novih obaveza za međunarodni drumski prevoz, radionice za tahografe i prevoznike.

Novine u ugradnji tahogarafa

Izmene se posebno odnose na proširenje obaveze ugradnje tahografa na laka privredna vozila teža od 2,5 tone u međunarodnom prevozu, digitalno praćenje prevoza opasnih materija, kao i stroža pravila nadzora i evidencije rada vozača.

Predstavljajući zakon u Saboru, potpredsednik Vlade i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture, Oleg Butković, rekao je da postojeći zakon već uređuje radno vreme i obavezne odmore mobilnih radnika, vreme vožnje, tahografe, nadzor i prekršajne odredbe, ali da su izmene neophodne kako bi se obezbedila primena evropskih uredbi i projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Posebno je izdvojio projekat e-ADR za praćenje prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju, koji će povezati sistem za obradu podataka sa tahografa sa elektronskim informacijama o prevozu tereta.

"To će omogućiti efikasno praćenje prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju, što do sada nije bio slučaj, a što će direktno doprineti boljoj zaštiti prirode, životne sredine i zdravlja ljudi, kao i povećanju bezbednosti saobraćaja na putevima“, rekao je Butković tokom saborske rasprave.

Obavezan odmor vozača

Zakonom se uvodi pravni okvir za sprovođenje Uredbe (EU) 2020/1054 European Parliament i Saveta EU, dela evropskog Paketa mobilnosti kojim su izmenjena pravila o maksimalnom vremenu vožnje, obaveznim odmorima i korišćenju tahografa.

Nova pravila od 1. jula 2026. godine proširuju obavezu ugradnje tahografa i na vozila najveće dozvoljene mase iznad 2,5 tone koja učestvuju u međunarodnom prevozu robe ili kabotaži.

Prema podacima koje je izneo Butković, u Hrvatskoj su registrovane 944 overene kopije licenci Zajednice za vozila između 2,5 i 3,5 tone, na koja će se odnositi nova obaveza.

Ministar je odbacio kritike da je reč o dodatnom pritisku na preduzetnike i prevoznike.

"To nije udar na preduzetnike niti na prevoznike. Prosečan trošak za njih iznosi od 1.100 do 2.000 evra, ali mislim da su zaštita životne sredine i bezbednost važniji, tako da to nisu veliki troškovi“, rekao je.

Izmene zakona dolaze nakon višegodišnjih rasprava na evropskom nivou o uslovima rada vozača i pravilima tržišne konkurencije u drumskom prevozu.

European Commission je još 2017. godine zaključila da postojeća pravila nisu dovoljno efikasna u sprečavanju umora vozača i obezbeđivanju fer konkurencije među prevoznicima, zbog čega je predložila reformu u okviru inicijative „Evropa u pokretu“.

Vozači da ne spavaju u kabinama

Rasprave u Evropskom parlamentu bile su među politički najosetljivijima u saobraćajnoj politici EU, posebno kada je reč o odmorima vozača, njihovom povratku kući i korišćenju tahografa.

Tokom pregovora, poslanici Evropskog parlamenta insistirali su da vozači ne smeju redovni nedeljni odmor provoditi u kabinama kamiona, već u odgovarajućem smeštaju koji obezbeđuje poslodavac.

Konačni kompromis predvideo je i obavezu da se vozačima omogući povratak kući najmanje jednom u periodu od tri ili četiri nedelje, u zavisnosti od rasporeda odmora.

Bivša poslanica Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu, a danas evropska komesarka, Henna Virkkunen, nakon usvajanja evropskog Paketa mobilnosti ocenila je da nova pravila "podstiču poštenu konkurenciju među prevoznicima i unapređuju bezbednost na putevima, kao i uslove rada vozača“.

Upozorila je da se "narušavanje uslova zapošljavanja ne može koristiti kao konkurentska prednost“.

"Jedinstveno evropsko tržište ne može pravilno da funkcioniše bez pravednih zajedničkih pravila koja se dosledno kontrolišu i sprovode“, poručila je tada Virkkunen.

Alo.rs/Poslovni.hr

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