Ko putuje u Hrvatsku posle 1. jula mora ovo da pročita: Uvode nova pravila za vozače - evo kompletnog vodiča

Izmene zakona dolaze nakon višegodišnjih rasprava na evropskom nivou o uslovima rada vozača i pravilima tržišne konkurencije u drumskom prevozu.

Izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za beleženje u drumskom prevozu, koje je Hrvatski sabor usvojio u petak, hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se sa evropskim pravilima iz Paketa mobilnosti, a uvodi se i niz novih obaveza za međunarodni drumski prevoz, radionice za tahografe i prevoznike.

Novine u ugradnji tahogarafa

Izmene se posebno odnose na proširenje obaveze ugradnje tahografa na laka privredna vozila teža od 2,5 tone u međunarodnom prevozu, digitalno praćenje prevoza opasnih materija, kao i stroža pravila nadzora i evidencije rada vozača.

Predstavljajući zakon u Saboru, potpredsednik Vlade i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture, Oleg Butković, rekao je da postojeći zakon već uređuje radno vreme i obavezne odmore mobilnih radnika, vreme vožnje, tahografe, nadzor i prekršajne odredbe, ali da su izmene neophodne kako bi se obezbedila primena evropskih uredbi i projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Posebno je izdvojio projekat e-ADR za praćenje prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju, koji će povezati sistem za obradu podataka sa tahografa sa elektronskim informacijama o prevozu tereta.

"To će omogućiti efikasno praćenje prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju, što do sada nije bio slučaj, a što će direktno doprineti boljoj zaštiti prirode, životne sredine i zdravlja ljudi, kao i povećanju bezbednosti saobraćaja na putevima“, rekao je Butković tokom saborske rasprave.

Obavezan odmor vozača

Zakonom se uvodi pravni okvir za sprovođenje Uredbe (EU) 2020/1054 European Parliament i Saveta EU, dela evropskog Paketa mobilnosti kojim su izmenjena pravila o maksimalnom vremenu vožnje, obaveznim odmorima i korišćenju tahografa.

Nova pravila od 1. jula 2026. godine proširuju obavezu ugradnje tahografa i na vozila najveće dozvoljene mase iznad 2,5 tone koja učestvuju u međunarodnom prevozu robe ili kabotaži.

Prema podacima koje je izneo Butković, u Hrvatskoj su registrovane 944 overene kopije licenci Zajednice za vozila između 2,5 i 3,5 tone, na koja će se odnositi nova obaveza.

Ministar je odbacio kritike da je reč o dodatnom pritisku na preduzetnike i prevoznike.

"To nije udar na preduzetnike niti na prevoznike. Prosečan trošak za njih iznosi od 1.100 do 2.000 evra, ali mislim da su zaštita životne sredine i bezbednost važniji, tako da to nisu veliki troškovi“, rekao je.

Izmene zakona dolaze nakon višegodišnjih rasprava na evropskom nivou o uslovima rada vozača i pravilima tržišne konkurencije u drumskom prevozu.

European Commission je još 2017. godine zaključila da postojeća pravila nisu dovoljno efikasna u sprečavanju umora vozača i obezbeđivanju fer konkurencije među prevoznicima, zbog čega je predložila reformu u okviru inicijative „Evropa u pokretu“.

Vozači da ne spavaju u kabinama

Rasprave u Evropskom parlamentu bile su među politički najosetljivijima u saobraćajnoj politici EU, posebno kada je reč o odmorima vozača, njihovom povratku kući i korišćenju tahografa.

Tokom pregovora, poslanici Evropskog parlamenta insistirali su da vozači ne smeju redovni nedeljni odmor provoditi u kabinama kamiona, već u odgovarajućem smeštaju koji obezbeđuje poslodavac.

Konačni kompromis predvideo je i obavezu da se vozačima omogući povratak kući najmanje jednom u periodu od tri ili četiri nedelje, u zavisnosti od rasporeda odmora.

Bivša poslanica Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu, a danas evropska komesarka, Henna Virkkunen, nakon usvajanja evropskog Paketa mobilnosti ocenila je da nova pravila "podstiču poštenu konkurenciju među prevoznicima i unapređuju bezbednost na putevima, kao i uslove rada vozača“.

Upozorila je da se "narušavanje uslova zapošljavanja ne može koristiti kao konkurentska prednost“.