Pre devet godina Požežane je iznenadila srna, koja je utrčala u market u neposrednoj blizini centra grada i koju su potom u prirodu vratili lovci. Ovih dana novo iznenađenje za meštane - rodilo se neobično prijateljstvo između odbačenog laneta i jednog požeškog osnovca.

Iako deluje pripitomljeno, lane koje živi u prirodi skoro mesec dana svakodnevno dolazi u goste porodici Kršljak. Najviše druguje sa dečakom Bogdanom.

- Uveče tu negde spava, a ujutru dođe kod mene. Ali uvek je tu negde oko kuće - kaže mladi Bogdan Kršljak iz Požege.

Bogdanov otac Milan je lovac, ali tvrdi da je glavni cilj ljubitelja tog sporta briga o divljači i zaštita prirode.

Misli da je lane osetilo sigurnost i zbog toga uspostavilo kontakt sa njegovim sinom. U šumi ima srna i srndaća.

- Srna pretpostavljam da je skotna i da treba da se lani, pa je verovatno ovo prošlogodišnje mladunče odbacila - smatra Milan Kršljak.

Tvrdi da je lane osetilo gde treba da dođe i da će biti zaštićeno, nahranjeno i napojeno.

Bogdanova majka Milka kaže da se lane oseća vrlo slobodno i da je čak pokušalo da uđe u kuću.

- Muškatle mi je pobrstilo – priča s osmehom.

Mladi Bogdan otkriva da je njemu lane prišlo i ponjušilo ga, a da je tek nedavno uspeo da ga pomazi ispod vrata.

- Ona je stala, ja sam počeo da je mazim i stekla je poverenje u mene. I sad je mirna, pa smem da priđem da je mazim. Moj tata je pokušavao par puta, ali njemu ne da da joj priđe - priča Bogdan.

Mladunče još nije dobilo ime. Mladi Bogdan kaže da će se, zajedno sa roditeljima i sestrom maksimalno angažovati da mu pruže ljubav, toplinu i brigu dok god bude dolazilo u goste.

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