London upozorava da bi najavljene mere EU mogle ozbiljno da ugroze britansku čeličnu industriju i trgovinsku razmenu između dve strane, objavio je Gardijan.

Britanski ministar za poslovanje i trgovinu Piter Kajl danas će u Briselu razgovarati sa evropskim komesarom za trgovinu Marošem Šefčovičem o planovima Evropske unije da od 1. jula smanji bescarinske kvote za uvoz čelika iz trećih zemalja za oko 47 odsto i poveća carinu na količine iznad kvote sa 25 na 50 procenata.

Predstavnici britanske industrije ocenjuju da bi takav potez mogao da ima ozbiljne posledice po proizvođače u Ujedinjenom Kraljevstvu, s obzirom na to da je Evropska unija njihovo najveće izvozno tržište.

Brisel navodi da su mere deo strategije zaštite evropskih proizvođača od globalnog viška čelika i rasta jeftinog uvoza, dok britanska strana upozorava da bi restrikcije mogle da dovedu do poremećaja u lancima snabdevanja i povećanja troškova za industriju.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da i London od 1. jula uvodi sopstvene zaštitne mere, koje podrazumevaju smanjenje bescarinskih kvota za uvoz čelika za 60 procenata i povećanje carine na 50 odsto za količine koje premašuju dozvoljeni nivo.

Britanska vlada smatra da je njen sistem fleksibilniji od evropskog i nastoji da izdejstvuje povoljniji tretman za domaće proizvođače u trgovini sa EU, kako bi se izbegao novi trgovinski spor između dve strane.