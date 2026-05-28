Piše: Dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu

U vremenu kada se globalna ekonomija ubrzano menja pod uticajem veštačke inteligencije, automatizacije i savremenih tehnologija, države širom sveta nastoje da zauzmu što bolju poziciju u novoj industrijskoj revoluciji koja će u velikoj meri oblikovati ekonomsku i političku moć u decenijama koje dolaze. U tom kontekstu, potpisivanje ugovora s kineskim kompanijama Mint grupom i Agibotom o uspostavljanju proizvodnje humanoidnih robota predstavlja jednu od najznačajnijih investicionih i tehnoloških inicijativa u novijoj ekonomskoj istoriji Srbije. Ovaj potez ne samo da potvrđuje strateško partnerstvo Srbije i Kine već i dodatno učvršćuje ambiciju Srbije da se pozicionira kao regionalni centar za razvoj i primenu naprednih tehnologija u jugoistočnoj Evropi.

Ugovori sa kompanijama Mint Grupom, koja je već prisutna u Srbiji u oblasti automobilske industrije, i Agibotom, koja se specijalizuje za robotiku i veštačku inteligenciju, otvaraju prostor za razvoj potpuno nove industrijske grane u zemlji. Planirana proizvodnja humanoidnih robota ne predstavlja samo industrijski projekat u užem smislu već i širi tehnološki ekosistem koji podrazumeva razvoj istraživačko-razvojnih centara, obuku stručnog kadra, saradnju sa univerzitetima i prenos savremenih tehnologija. Humanoidni roboti predstavljaju sledeću fazu automatizacije, sa primenom u industriji, zdravstvu, logistici, uslužnim delatnostima i brojnim segmentima svakodnevnog života.

Ovaj važan iskorak usledio je tokom uspešne posete predsednika Aleksandra Vučića Kini, koja je dodatno učvrstila ekonomske i političke odnose između dve zemlje. Posebnu simboliku nosi činjenica da je predsednik Vučić odlikovan Ordenom prijateljstva, jednim od najviših priznanja koje Narodna Republika Kina dodeljuje stranim državnicima, a koje mu je lično uručio predsednik Si Đinping. U diplomatskim okvirima, ovakvo priznanje se tumači kao snažan izraz poverenja i potvrda visokog nivoa strateškog partnerstva i međusobnog razumevanja.

Ujedno, ovaj projekat imaće i širu geopolitičku dimenziju. Kina kroz inicijativu „Pojas i put“ već godinama širi svoje ekonomsko i infrastrukturno prisustvo u Evropi, a Srbija se u tom procesu profilisala kao jedan od ključnih partnera na Balkanu. Dok je dosadašnja saradnja bila dominantno usmerena na infrastrukturu, energetiku i industrijsku proizvodnju, novi talas partnerstva dobija snažnu tehnološku komponentu koja Srbiju uvodi u najnaprednije segmente savremene ekonomije.

Potpisivanje ovih ugovora šalje i snažan signal međunarodnim investitorima da Srbija postaje sve atraktivnija destinacija za ulaganja u visokotehnološke industrije. Kombinacija stabilnog poslovnog ambijenta, povoljnog geografskog položaja i aktivne državne podrške stvara okvir koji omogućava konkurentnost na globalnom tržištu kapitala i tehnologija.

Istovremeno, ulazak u sektor robotike pozicionira Srbiju kao jednog od pionira u regionu kada je reč o primeni humanoidnih sistema i napredne automatizacije, što može pokrenuti i širi domino efekat dolaska drugih tehnoloških kompanija i investitora.

Očekuje se da će projekat doneti višestruke koristi poput otvaranja visokokvalifikovanih radnih mesta, rast izvoza u sektorima visoke tehnologije, jačanje domaćeg startap ekosistema, kao i unapređenje univerzitetske i naučno-istraživačke infrastrukture. Poseban značaj ogleda se u činjenici da će domaći inženjeri i stručnjaci imati priliku da direktno učestvuju u razvoju, testiranju i unapređenju najmodernijih tehnoloških rešenja.

Ukoliko se planovi realizuju u punom obimu, Srbija bi u godinama koje dolaze mogla da izraste u jednog od regionalnih lidera u oblasti robotike i veštačke inteligencije, a predstavljaće i primer kako se kroz strateška partnerstva i dugoročnu viziju može graditi ekonomska i tehnološka nezavisnost.

