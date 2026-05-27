Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kini uručio je kineskom predsedniku Si Đinpingu i domaćinima poklone koji predstavljaju deo najvrednijeg kulturnog i umetničkog nasleđa Srbije.

Vučić je otkrio da je kineskim prijateljima poklonio dela srpske umetnosti i autentične rukotvorine po kojima je Srbija poznata.

– Poklonio sam slike našeg akademskog slikara, staparski ćilim, imamo pirotski i staparski ćilim. Prošli put sam poklonio pirotski, a sada staparski ćilim – rekao je Vučić.

Posebnu pažnju izazvao je upravo staparski ćilim, jedno od najprepoznatljivijih dela tradicionalne srpske umetnosti.

Staparski ćilimi nastali su još u 18. veku u selu Stapar kod Sombora, u multietničkoj sredini u kojoj su se vekovima ukrštali različiti kulturni uticaji.

U početku su ih krasili geometrijski i zoomorfni motivi, dok su kasnije dominirali raskošni cvetni ornamenti i ruže koje su staparske tkalje pretvorile u prava umetnička dela.

Ćilim je nekada bio obavezan deo devojačke spreme i simbol bogatstva i ugleda domaćinstva.

Njegova posebnost je i u tome što ima dva potpuno identična lica, jer je tkan posebnom klečanom tehnikom.

Staparsko ćilimarstvo upisano je 2016. godine na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije pod zaštitom UNESCO-a.

Pored ćilima, kineskim domaćinima uručena je i umetnička porcelanska dela brenda „Boya Porcelain“, iza kojeg stoji umetnica Bojana Brkić.

Ona je godinama živela u Kini, gde je proučavala kineski jezik, kaligrafiju i istočnjačku filozofiju estetike, što je kasnije spojila sa srpskim umetničkim izrazom u svojim radovima.

Posebno mesto među poklonima zauzela je i slika „Uzdizanje Hrama Svetog Save na Vračaru“ akademskog slikara Momčila Mome Antonovića.

Antonović je bio jedan od najznačajnijih predstavnika savremenog srpskog slikarstva, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i umetnik čija su dela izlagana širom sveta.

Njegovo stvaralaštvo ostalo je upamćeno po snažnom ekspresivnom izrazu i motivima koji predstavljaju srpsku duhovnost, tradiciju i identitet.

Pokloni koje je srpska delegacija odnela u Peking predstavljaju spoj tradicije, umetnosti i istorije Srbije, ali i simbol poštovanja prema kineskim domaćinima i prijateljskim odnosima dve države.