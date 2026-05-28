''Veoma sam zadovoljan i srećan, pre svega zbog mojih sastanaka i Ordena prijateljstva koji sam dobio od predsednika Sija, ali postigli smo i mnogo važnih sporazuma i dogovora za dobrobit i kineskog i srpskog naroda'', rekao je Vučić u Šangaju gde je, petog dana zvanične posete Kini, obišao Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine.

Naveo je da je do sada imao više od 12 sastanaka sa različitim kompanijama i da će imati još pet ističući da su to odlični rezultati i da će saradnja dve zemlje biti ojačana i poboljšana.

''Zato sam došao ovde, da dokažem da je čvrsto prijateljstvo između naše dve zemlje. Impresioniran sam Šangajem i, ako smem da kažem, preplavljen emocijama videvši koliko se grad promenio od 1990. godine, a posebno u poslednjih 15 godina i nakon 18. kongresa Komunističke partije Kine. Čestitam svima koji žive u Šangaju jer je danas ovo jedno od najlepših mesta na svetu'', rekao je Vučić i pozvao ljude iz Srbije da iskoriste avioliniju Beograd-Šangaj i da posete taj grad.

Istakao je da su u Kini vidljivi rad, disciplina, marljivost, posvećenost i naveo da je predsednik Si Đinping, koji je ranije govorio o tome koliko je bio težak njegov put do predsednika Kine i KP Kine, čovek iz naroda, apsolutno skroman i posvećen svom narodu.

''Jer kada živite teško, onda svaku aroganciju ostavite po strani, više je nema. Potpuno je drugačije. Mi danas u Srbiji živimo neuporedivo bolje nego što su oni doskoro živeli i nego što smo mi ikada živeli u svojoj istoriji. I zato ta arogancija, nažalost, raste kod svakog od nas'', rekao je Vučić.

Dodao je da su Kinezi ''čudesna nacija'' koja napreduje neverovatnom brzinom, ali da se kod njih znaju zadaci, odgovornost i rezultati.

Vučić je rekao da je posetio Muzej KP Kine u Pekingu, ali da je želeo da vidi i mesto gde je KP Kine rođena, a to je u Šangaju.

Dodao je da je želeo da sazna nešto više o toj partiji, njenoj istoriji i vođama koji su kroz kinesku istoriju postizali najbolje rezultate za kineski narod, iako pod veoma teškim okolnostima.

''Ako analizirate sve od Prvog opijumskog rata, Drugog opijumskog rata, pa zatim Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata i svega ostalog kroz šta je kineski narod prolazio, postoji samo nekoliko naroda na svetu koji mogu reći da su imali istu vrstu iskustva. I evo me da naučim sve što mogu ne samo o istoriji KP Kine, već i o kineskoj istoriji, i da naučim lekcije iz prošlosti, jer se budućnost ne može predvideti. Ne možete razumeti nečiju budućnost ako ne razumete i ako dobro ne ispitate prošlost'', rekao je Vučić.

Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine se smatra jednim od najvažnijih političko-istorijskih mesta u modernoj Kini.

Reč je o memorijalnom kompleksu gde je 1921. godine održan Prvi nacionalni kongres KPK, događaj koji Kina danas smatra početkom stvaranja moderne države.

Podsetimo, predsednik Srbije u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Sija Đinpinga.

