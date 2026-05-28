Mnogi vernici danas veruju da su ispunili svoju duhovnu obavezu ako isposte određeni period i pročitaju nekoliko molitvi dnevno. Međutim, suština vere, kako upozorava otac Bojan Krstanović, nema nikakve veze sa „odrađivanjem forme“, već sa istinskom promenom čoveka, njegovog karaktera i odnosa prema drugima.

Njegova objava na društvenim mrežama izazvala je lavinu reakcija upravo zato što je bez ulepšavanja govorio o licemerju, osuđivanju drugih i veri koja ostaje samo na rečima, dok svakodnevni život ostaje zarobljen u ljutnji, sebičnosti i stalnom nezadovoljstvu.

„Čekamo da nas Bog nagradi“

Još jednom kratko o postu i molitvi, da pokušamo da shvatimo suštinu. Znači, post i molitva nisu neki zadatak koji mi treba jedva nekako da ispunimo i to je to. Postali smo Čakovi Norisevi. Nije cilj da "odradimo" post i mrzovoljno pročitamo nekakve molitve ili nekakva turbo spasavajuća grupna čitanja psaltira i super. Završili smo, odradili i čekamo da Bog nagradi nas, a sve ove nevernike oko nas da kazni jer nisu kao mi! - napisao je otac Bojan na svom Fejsbuku.

Sveštenik posebno upozorava da vera nema smisla ukoliko čovek ne ume da oprosti, da pokaže strpljenje i da radi na sopstvenim manama. Kako ističe, molitva bez promene ponašanja postaje prazna forma koja čoveka ne vodi nigde.

Vera se pokazuje delima, ne samo rečima

Čitam molitve i molim se da Bog meni ovakvom oprosti, a ja ne mogu da oprostim ili da malo potrpim svog najbližeg. Užas! Ne, ne, ne! Post i molitva treba da menjaju i preobražavaju nas. Da nam pomognu i da nas ojačaju, da budemo bolji. Da napredujemo. Da volimo. Da trpimo. Da praštamo. Da hrabro nosimo naše problema, a ne da kukamo. Da se popravljamo, a ne tonemo u blato greha - naveo je sveštenik.

Njegove reči mnogi su doživeli kao direktno upozorenje da se vera ne meri brojem pročitanih molitvi niti spoljnim prikazivanjem pobožnosti, već načinom na koji se čovek ponaša prema porodici, prijateljima i ljudima oko sebe.

„Svedoči svojim delima svoju veru“

Post i molitva, poručuje otac Bojan, nisu cilj sami po sebi, već sredstvo koje čoveka treba da približi istinskom hrišćanskom životu.