Ispred hrama, u dugim kolonama koje su se protezale satima, stajali su ljudi svih generacija. Među njima i stariji čovek iz Republike Srpske koji je zajedno sa porodicom prešao stotine kilometara samo zbog jednog trenutka – da vidi Pojas Svete Bogorodice.

– Došli smo u tri ujutru… Evo, čekamo već četiri sata, možda i pet. Ali nije teško – rekao je on mirno.

Njegova ćerka doputovala je čak iz Švajcarske samo zbog ovog događaja.

– Krenula je jutros u osam iz Sent Galena, sletela na aerodrom Nikola Tesla i odmah smo se našli ovde – ispričao je deda.

Na pitanje novinara zašto mu je bilo toliko važno da dođe, odgovorio je kratko i iskreno:

– Zbog Pojasa Svete Bogorodice. To je jedinstvena šansa za nas ovde. Jedino muškarci mogu da ga vide na Hilandaru, žene ne mogu. Ovo je posebna prilika za sve.

Dok su hiljade ljudi strpljivo čekale u redu, atmosfera je, kako kaže, bila neverovatna.

– Ljudi su strpljivi, svi jedni drugima pomažu. Ako je neko bolestan, trudnice, stariji… svi gledaju da pomognu. Svako čeka svoj red i zna zbog čega je došao – rekao je.

Na pitanje šta mu prolazi kroz glavu dok satima stoji u redu, njegov odgovor mnoge je dirnuo.

– Samo molitve i verovanje. Ljubav je to. Za porodicu, za kuću, za naše najbliže – rekao je tiho.

Dodao je da je već danima pratio koliko ljudi dolazi i koliko dugo čekaju.

– Čuo sam da ljudi čekaju po tri, četiri, pet sati. Ali nismo mnogo razmišljali. Znali smo da moramo da krenemo – rekao je.

Mnogi koji su slušali njegovu priču kažu da ih je upravo ova scena podsetila koliko vera i nada znače običnom čoveku, posebno u vremenima kada ljudi sve češće zaboravljaju na zajedništvo i strpljenje.