Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su roboti koji igraju kolo privukli ogromnu pažnju svih prisutnih tokom posete Kini, ali da su njemu ipak najviše pažnje privukli gasni generatori i energetska rešenja koja bi mogla da budu od ogromnog značaja za Srbiju.

– Svima su bili zanimljivi roboti koji su „opleli“ kolo, ali meni su bili još zanimljiviji gasni generatori – rekao je Vučić.

Predsednik je objasnio da je za Srbiju od ključnog značaja da u narednim godinama obezbedi dovoljno energije i stabilno snabdevanje gasom, posebno zbog razvoja industrije i novih investicija.

– Veoma je važno da obezbedimo dovoljno gasa u budućnosti, posebno uz gasnu elektranu koju radimo sa Azerbejdžanom i druge gasne elektrane koje planiramo – istakao je.

Vučić je naglasio da Srbija mora dodatno da razvija energetsku infrastrukturu, posebno elektroenergetske kapacitete i mrežu transformatora.

– Imamo mesta gde nam je potrebno ogromno vreme da izgradimo 135-ice, 110-ke i 35-ice transformatore – rekao je predsednik.

Dodao je i da postoji velika mogućnost da Srbija uskoro dobije i fabriku transformatora upravo uz pomoć kineskih partnera.

– Verujemo da ćemo fabriku transformatora dovesti u Srbiju, i to baš odavde – poručio je Vučić.

Predsednik Srbije otkrio je i da je već razgovarao sa kineskom kompanijom koja proizvodi gasne generatore i da bi njihovi predstavnici uskoro mogli da dođu u Srbiju.

– Ti gasni generatori su mi posebno zapali za oko i danas sam već razgovarao sa tom kompanijom. Doći će u Srbiju da razgovaramo šta možemo zajedno da uradimo – rekao je Vučić.

On je ocenio da Srbija mora paralelno da ulaže i u modernu tehnologiju i u energetsku stabilnost, jer bez snažne energetike nema ni novih fabrika, investicija i ekonomskog razvoja.