Džaj je izjavio da je fregata holandske mornarice De Rujter ilegalno ušla u oblast Siša Kundao u Južnom kineskom moru i da je izvela više helikopterskih operacija sa broda, čime je, kako je naveo, narušen teritorijalni prostor Kine, prenosi Sinhua.

Kao odgovor, NOAK je pozvala pomorske i vazdušne snage da preduzmu neophodne mere u skladu sa zakonima i propisima kako bi proterali brod koji je došao na kinesku teritoriju.

"Akcije holandske strane ozbiljno su narušile teritorijalni suverenitet Kine i pomorsku i vazdušnu bezbednost, teško su prekršile međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa, ozbiljno su potkopale mir i stabilnost u Južnom kineskom moru i lako bi mogle da dovedu do pogrešnih procena. Kina se čvrsto protivi takvim aktima", rekao je portparol.

Trupe Južne komande NOAK-a će ostati u visokoj pripravnosti i odlučne su u svojoj dužnosti "da čuvaju nacionalni suverenitet, bezbednost i regionalni mir i stabilnost", rekao je Džaj, prenosi Tanjug.