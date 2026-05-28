Ručna bomba bačena je juče u ranim jutarnjim satima na jedan lokal u beogradskom naselju Borča, saznaje Telegraf.rs.

Prema rečima očevidaca, eksplozija je odjeknula oko četiri sata ujutru i uznemirila stanare okolnih zgrada, dok je prizor nakon detonacije bio zastrašujući. Na sreću, u trenutku napada nije bilo povređenih, jer lokal u to vreme nije radio, ali su posledice eksplozije vidljive na svakom koraku.

Stakla izloga su na pojedinim mestima u potpunosti smrskana, dok su na drugim delovima razbijena ili puna rupa od gelera koji su se razleteli prilikom eksplozije, izbušeni metalni stubovi, a delovi gelera ostali su zabodeni u zidove i ogradu. Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, ogromni paneli stakla potpuno su popucali i izleteli iz ležišta, dok su delovi izloga i staklo završili nekoliko metara dalje.

Metalni ramovi vrata i izloga ostali su izrešetani gelerima, a na pojedinim stubovima jasno se vide rupe nastale od silne detonacije. Geleri su završili čak i na zidovima susednog dela objekta i dvorišnoj ogradi. Uništena je i staklena nadstrešnica, čiji su delovi padali po pločniku i unutrašnjosti objekta. U lokalu su nakon eksplozije ostali rasuti komadi stakla i oštećen inventar, dok su stolovi koji su se nalazili ispred objekta takođe izbušeni gelerima u eksploziji. Na jednoj od fotografija vidi se veliko staklo sa nadstrešnice naslonjeno pored zida, potpuno izrešetano i prepuno pukotina od udara gelera.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, video-nadzor nije uspeo da snimi sam trenutak napada, ali su kamere zabeležile sumnjivo ponašanje nepoznate osobe koja je više puta biciklom prolazila ispred lokala, dok se, navodno, pred sam kraj video snimka vidi osoba koja sa placa pored prilazi objektu, međutim zbog udaljenosti nije moguće jasno videti lice.

Prema rečima očevidaca, lokal je osiguran, ali je materijalna šteta velika.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, obavila uviđaj i pokrenula istragu. Inspektori trenutno izuzimaju snimke sa video-nadora okolnih objekata kako bi utvrdili identitet napadača i rasvetlili sve okolnosti ovog incidenta.

Bomba sa gelerima (rasprskavajuća mina ili ručna bomba) je eksplozivna naprava dizajnirana da prilikom detonacije stvori udarni talas i rasprši stotine metalnih fragmenata (gelera) velikom brzinom na sve strane. Geleri služe da nanesu smrtonosne povrede ljudstvu ili oštete opremu na većoj udaljenosti od samog centra eksplozije.

Za razliku od klasičnih eksploziva, ove naprave imaju unapred pripremljenu košuljicu od čelika ili žice koja se prilikom pucanja ravnomerno raspada.

