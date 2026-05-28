Američka vojska je ponovo napala Iran, ciljajući lokacije za koje američki zvaničnici veruju da predstavljaju pretnju američkim snagama i komercijalnom brodarstvu u Ormuskom moreuzu, rekao je američki zvaničnik za Rojters rano ujutru u četvrtak.

Zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da je američka vojska takođe presrela i oborila više iranskih dronova koji su predstavljali sličnu pretnju.

Ranije neprijavljeni američki vojni udari došli su usred pregovora o okončanju tromesečnog rata u kojem su ubijene hiljade ljudi i koji je doveo do rasta globalnih cena energije.

Predsednik SAD Donald Tramp je ranije u sredu odbacio izveštaj iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodarstvom kroz Ormuski moreuz kao deo mirovnog sporazuma. Tramp je rekao da će plovni put ostati otvoren.

SAD su poslednji put izvele ono što nazivaju odbrambenim udarima protiv Irana u ponedeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja između dve zemlje. Među američkim metama bili su brodovi koji su pokušavali da postave mine i mesta za lansiranje raketa. Amerikanci su to ocenili kao pretnju svojim snagama.

BONUS VIDEO