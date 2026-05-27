Vučić se obraća javnosti iz Kine

Nakon potpisivanja niza investicionih ugovora u Đasingu u Kini, predsednik Srbije se obraća medijima.

"Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan. Ovo što smo danas doživeli je nešto zbog čega se bavim ovim poslom. Mi smo danas potpisali ugovore za 953 miliona investicija. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora. Mi ćemo za dva meseca imati humanoidne robote. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan."

"Mi smo danas videli neke stvari koje će nas u budućnosti spašavati. Za ovakve stvari živite, 500 naših ljudi će dolaziti ovde na obuke. Izuzetno zahvalan kompaniji Mint, oni zapošljavaju 2.600 ljudi, kao i Linglong. Kada kažem pobedićemo, mi moramo da obezbedimo budućnost i bolji život. Srećan sam što sam video ovu našu decu zadovoljnu, ta vrsta strasti i želje nam je potrebna da stvari guramo napred."

"Videli ste danas, razgovarao sam danas s našim klincima, koji su došli ovde da nauče i da onda donesu to znanje u Srbiju. Sve što sam radio, koliko smo se mučili, sve je to zbog njih, zbog naše dece."

"Kada vidite kakvu je zelenu fabriku čovek napravio u Loznici. Potrebna nam je strast da stavri guramo napred. Crna gora je bila 50 posto u platam ispred nas, danas smo mi za nijansu ispred njih. To smo nadoknadili. Novi ciljevi, veliki snovi i rad, rad.. Hvala predsedniku Siju koji mi je omogućio da dođem ovde. Vidio sam šta rade, oni ljudi pokreću građevinsku industriju, putevi, brze pruge samo niču, sve se radi, gradi. Nikome nije teško, mobilnost apsolutna, znaju da se bore, imaju oko tigra. Ne znam da li razumete šta znači proizvodnja robota. Između 10. i 20. jula. Imamo sa još kompanija susrete i susrete," rekao je Vučić.

"Radićemo sa raznima, ali uvek sa onima koji daju najbolje uslove za Srbiju. Velika je borba tu sad, imaćemo najmanje dva partnera. Ne mogu da otkrivam. To ćemo da uradimo na najbolji način, i verujem da time spasavamo Srbiju."

"Imaju ovde one boksove, to su gasni generatori. Tamo gde imamo dovoljno gasa, a nemamo vremena da gradimo trafostanice, ili nemamo para jer je skupo, imate rešenje. Sve imate u Kini, sve znaju da prave. Sutra ćemo da razgovaramo sa onima koji prave transformatore. Obezbedimo gasne generatore, nuklearnu energiju, i odosmo mi u budućnost."

"Juče smo razgovarali sa najvećom kineskom kompanijom za leteće taksije. Uskoro stižu u Srbiju. Tu je sada problem sa sertifikatima, jer moramo sa Evropom da razgovaramo jer imate dalekovode, helikopterske visine, avionske visine svašta."

"Videli ste onog Brus Lija, da pomislite da je čovek, ne možete da ga razlikujete. Videli ste brzinu onih pasa."

"Gladan sam uspeha, željan sam uspeha, gladan novih fabrika a ovo je put u budućnost, ja ne razumem kako neko može toliko da mrzi svoju zemlju, ne razumem tu logiku ako misle da im neko da poverenje," rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara o "rečima Nikezića" koji je rekao da ništa značajno nije potpisano tokom ove posete.

"To je Sinišin pacijent, pitajte Sinišu (Mali) ne mogu da odgovaram na te gluposti. U Loznici kineski investitori hrane 2.000 i više porodica... pa Zrenjanin... Ako izgradimo gasne generatore, pa nuklearnu elekrtanu, odosmo mi daleko," rekao je.

Poklon srpske delegacije

- Ne mogu da poklonim ništa sa Meseca, mi smo poklonili staparski ćilim, slike našeg akademskog slikara, prvoj dami jelek, pa album i knjigu sa pismom zahvalnosti predsedniku Siju sa potpisima naših 300 mladih ljudi, dobili smo grumen sa meseca... I da, jedna naša žena koja je živela u Kini naučila je kako se pravi porcelan pa je tu liniju poklonila a mi smo dobili divne porcelanske čajnike...

"U Đasingu smo videli šta praktično znači čelično prijateljstvo Srbije i Kine"

"Danas sam na najlepši način video šta u praksi znači čelično prijateljstvo između Srbije i Kine. Sve što sam danas ovde video, u mojoj zemlji ne postoji, ali se nadam da će postojati i da ćemo dovođenjem vaših kompanija moći da promenimo lice Srbije. Beskrajno vam hvala na tome. Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Naše je da učimo i da radimo, a trudićemo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo. Želim još jednom da zahvalim predsedniku Siju na svemu što je uradio za nas, a mi ćemo to znati da vratimo. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine!, poručuio je predsednik Vučić koji je prisustvovao otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra i potpisivanju komercijalnih sporazuma sa kompanijama Minth Group, SHAC, BMTS Group i Xingyu o investicijama u Srbiji i najavi dodatnih investicija kompanija Linglong Tire i Yusei.."

Vučić je u Mintu uputio snažne reči podrške mladim Srbima koji na poziv kompanije uče o robotici.

Obraćanje predsednika Vučića

"Mnogo sam srećan što se danas nalazim u Đasingu. Nekoliko razloga za mogu izuzetnu sreću ovde. Juče sam primio Orden prijateljstva od predsednika Sija. Nije bilo ponosnije čoveka na Zemlji od mene. Danas sam to video na najpraktičniji način, šta znači naše prijateljstvo. Mogli ste da vidite ogromnu zainteresovanost, ne samo prilikom obilaska Agibota, Minta, robota, i onih koji prave koktele..."

"Bio sam zainteresovan za sve jer to u mojoj zemlji ne postoji. Nadam se da će postojati i dovođenjem vaših kompanija moći da menjamo budućnost Srbije. I hvala vam na tome. Tri puta sam pitao hoće li ovako da izgleda i u Srbiji, on je rekao "da, i to za dva meseca." Tako da jedva čekam da ljudi u Srbiji to vide. Ovo vam mladi Srbi aplaudiraju."

"Vidite dragi kineski prijatelji. Gospodin Čin je posebno šarmantan čovek. On je u Loznici veoma poznat, glavni investitor i poslodavac. I tamo ljudi kada vide moju i njegovu sliku, oni ne pitaju ko je ovaj Kinez, oni pitaju ko je ovaj pored Čina. Tolika je njegova popularnost. On sve znači u Loznici, on je podigao taj grad. I sada će Šabac, pa polako i Ćuprija i drugi gradovi u Srbiji. I mnogo mu hvala."

"Za ovo što ste nam danas priredili, 14 investitora. Sutra ću imati još 5 investitora, toliko sam srećan. Zbog ovoga se živi i bavi politikom. Da svom narodu donesete nešto."

"Kada vidim kakva čuda Kinezi prave, i da to mogu da naprave i Srbiji, kako da ne budem srećan. Dolazi vreme kada struje neće biti, ovi ljudi su našli rešenje i za to."

"Mi ćemo uraditi sve da svakog vašeg investitora pomognemo. Jer vidimo da vi želite da ostanete na duže."

"Rekao sam i ovim mladim ljudima iz Srbije. Vi ste reprezentacija naše zemlje, i država je uradila mnogo da vi budete danas ovde. Ništa s neba neće da dođe. Da bih bio ovo što jesam morao sam da učim i naporno radim. Učite od Kineza koliko su vredni. Nema ništa od toga "lako ćemo da živimo". Kada su mi nudili koalicije da uvodimo neradne dane, izbacio sam ih iz kancelarije. Morate naporno i teško da radite. Ogromna je čast za Srbiju. Nije samo Aleksandar Vučić dobio orden. Predsednik Si je orden dodelio srpskom narodu, i pokazao nam prijateljstvo."

U Đasingu je i svečano otvoren Kinesko-srpski omladinski kulturni centar, u kojem će svake godine više stotina mladih iz Srbije da boravi i da uči.

Potpisivanje ugovora o investicijama

Srbija i Ming Grupa potpisale su novi investicioni sporazum od 135 miliona evra i stvaranju 600 novih radnih mesta u Loznici. Kao i novih radnim mesta u Šapcu.

Ugovori koji su danas potpisani u Kini su:

1. Minth Šabac

• Investicija 91m evra

• Broj novih radnih mesta 220

• Podsticaji 11,5m evra

2. Minth Loznica

• Investicija 135m evra

• Broj novih radnih mesta 600

• Podsticaji 17,2m evra

3. Shac Novi Sad

• Investicija 33,5m evra

• Broj novih radnih mesta 50

• Podsticaji 5m evra

4. BMTS Novi Sad

• Investicija 13,3m evra

• Automatizacija

• Podsticaji 3,3m evra

5. Xingyu Niš

• Investicija 77m evra

• Broj novih radnih mesta 100

• Podsticaji 8,2m evra

6. Linglong Zrenjanin

• Investicija 566m evra

• Broj novih radnih mesta 400

7. Yusei Niš

• Investicija 27m evra

• Broj novih radnih mesta 280

Obraćanje Vučića i razgovor sa Srbima

"Ponosan sam na ovu decu. Kina ima svake godine 1.000 ljudi koji uče srpski. A jel mi imamo toliko?"

"Zato sam ponosan na ove ljude. Na ovu decu."

"Ovaj čovek je vizionar, i samo radi i radi. Pogledajte šta je napravio u Loznici. Napravio je trening centar za 500 mladih ljudi iz Srbije. On ode u Milano sve robote koje proizvede mu naruče. Svi ih hoće."

Vučić je sreo i momke iz Srbije koji uče u Mintu.

"Odakle si? Iz Priboja? A ti iz Medijane. Mnogo mi je drago da vas vidim, i želim da vas ugostim u predsedništvu."

Sastanak sa investitorima

Predsednik Vučić se u Đasingu sastaje sa investitorima.

Sastanku prisustvuju kompanije: Minth, Shac, BMTS, Xingyu, Yusei, Linglong, Agibot Innovation, Weichai Power, Zhejiang EV Tech, Jiangsu Reliance Energy, Foxconn Industrial, Anfa Anti-Aging Medical Group, China Construction Fourth Engineering Division Corp. Ltd. Southeast Branch, Mr. Xu Xiaoguang.

Očekuje se potpisivanje brojnih investicionih ugovora.

Obilazak kompanije Mint

Četvrtog dana posete Kini Vučić nastavlja posetom fabrike Mint, koja proizvodi humanoidne robote.

Vučić je tokom obilaska rekao medijima da će ovakva fabrika stići u Srbiju, što će doneti nova radna mesta.

"Drago mi je da su igrali moravac. Ovi roboti će biti na Expu i dočekivati goste. Imaćemo bolje od ovoga," rekao je Vučić.

U kompaniji Mint predstavili su mu i leteći taksi, koji će u Srbiji biti operativan od naredne godine i Expa.

U kompaniji je sreo i mlade Srbe koji tamo uče kako da rade na robotima.

U Mintu je sreo i jednog Kineza koji je njegov veliki fan, i koji je želeo da se upozna. Nije krio oduševljenje što je imao priliku da sretne predsednika Srbije.

