Srbija se nalazi pred novim talasom ekstremnih vremenskih prilika, a meteorolozi upozoravaju da bi naredni dani mogli doneti opasne superćelijske oluje, jake pljuskove, grad i olujni vetar. Visoke temperature koje ovih dana pogađaju region stvaraju ogromnu količinu energije u atmosferi, što predstavlja idealne uslove za razvoj snažnih nepogoda.
Prema upozorenjima stručnjaka, vreli vazduh koji stiže iz Afrike i nagli skok temperature dodatno destabilizuju atmosferu. Meteorolog Milenko Jovanović objašnjava da topliji vazduh može da primi više vodene pare, što znači da raste i potencijal za ekstremne vremenske pojave.
Kako nastaju superćelijske oluje?
Superćelijske oluje predstavljaju najopasniji oblik grmljavinskih sistema. Nastaju kada se ogromna količina toplog i vlažnog vazduha sudari sa hladnijim slojevima atmosfere. Tada dolazi do razvoja snažnih kumulonimbusnih oblaka koji mogu izazvati:
- obilne padavine u kratkom roku,
- razoran vetar,
- grad velikih dimenzija,
- snažne udare groma,
- lokalne poplave.
Stručnjaci upozoravaju da se ovakve oluje mogu formirati veoma brzo, često za svega nekoliko sati, zbog čega građani moraju pažljivo pratiti upozorenja meteorologa i RHMZ-a.
Posle tropskih dana stižu nepogode
Iako će nakon kratkotrajnog osveženja temperature privremeno pasti, već početkom naredne sedmice očekuje se nova destabilizacija vremena. Meteorolozi najavljuju pljuskove sa grmljavinom i moguće nepogode, naročito u zapadnim i planinskim predelima Srbije.
Dodatni problem predstavlja činjenica da su veliki gradovi postali takozvana „toplotna ostrva“. Beton i asfalt tokom dana akumuliraju ogromnu količinu toplote, pa se gradovi noću sporo hlade, što dodatno otežava uslove za život tokom tropskih talasa.
Tragedije u Evropi upozorenje za region
Koliko ekstremne vrućine mogu biti opasne pokazuje i situacija u Francuskoj, gde je tokom toplotnog talasa život izgubilo sedam osoba, dok je više ljudi završilo u bolnici zbog posledica visokih temperatura. Stručnjaci upozoravaju da klimatski ekstremi postaju sve češći širom Evrope, a Balkan više nije izuzet iz tog obrasca.
Građanima savetovan oprez
Meteorolozi savetuju građanima da izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana, redovno prate upozorenja nadležnih službi i budu spremni na nagle promene vremena. Poseban oprez preporučuje se vozačima, poljoprivrednicima i svima koji borave na otvorenom, jer superćelijske oluje mogu izazvati ozbiljnu materijalnu štetu u veoma kratkom roku.
Komentari (0)