Srbija se nalazi pred novim talasom ekstremnih vremenskih prilika, a meteorolozi upozoravaju da bi naredni dani mogli doneti opasne superćelijske oluje, jake pljuskove, grad i olujni vetar. Visoke temperature koje ovih dana pogađaju region stvaraju ogromnu količinu energije u atmosferi, što predstavlja idealne uslove za razvoj snažnih nepogoda.

Prema upozorenjima stručnjaka, vreli vazduh koji stiže iz Afrike i nagli skok temperature dodatno destabilizuju atmosferu. Meteorolog Milenko Jovanović objašnjava da topliji vazduh može da primi više vodene pare, što znači da raste i potencijal za ekstremne vremenske pojave.

Kako nastaju superćelijske oluje?

Superćelijske oluje predstavljaju najopasniji oblik grmljavinskih sistema. Nastaju kada se ogromna količina toplog i vlažnog vazduha sudari sa hladnijim slojevima atmosfere. Tada dolazi do razvoja snažnih kumulonimbusnih oblaka koji mogu izazvati:

obilne padavine u kratkom roku,

razoran vetar,

grad velikih dimenzija,

snažne udare groma,

lokalne poplave.

Stručnjaci upozoravaju da se ovakve oluje mogu formirati veoma brzo, često za svega nekoliko sati, zbog čega građani moraju pažljivo pratiti upozorenja meteorologa i RHMZ-a.

Posle tropskih dana stižu nepogode

Iako će nakon kratkotrajnog osveženja temperature privremeno pasti, već početkom naredne sedmice očekuje se nova destabilizacija vremena. Meteorolozi najavljuju pljuskove sa grmljavinom i moguće nepogode, naročito u zapadnim i planinskim predelima Srbije.

Dodatni problem predstavlja činjenica da su veliki gradovi postali takozvana „toplotna ostrva“. Beton i asfalt tokom dana akumuliraju ogromnu količinu toplote, pa se gradovi noću sporo hlade, što dodatno otežava uslove za život tokom tropskih talasa.

Tragedije u Evropi upozorenje za region

Koliko ekstremne vrućine mogu biti opasne pokazuje i situacija u Francuskoj, gde je tokom toplotnog talasa život izgubilo sedam osoba, dok je više ljudi završilo u bolnici zbog posledica visokih temperatura. Stručnjaci upozoravaju da klimatski ekstremi postaju sve češći širom Evrope, a Balkan više nije izuzet iz tog obrasca.

Građanima savetovan oprez

Meteorolozi savetuju građanima da izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana, redovno prate upozorenja nadležnih službi i budu spremni na nagle promene vremena. Poseban oprez preporučuje se vozačima, poljoprivrednicima i svima koji borave na otvorenom, jer superćelijske oluje mogu izazvati ozbiljnu materijalnu štetu u veoma kratkom roku.