Lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk izneo je teške optužbe na račun vlasti Volodimira Zelenskog, tvrdeći da je Ukrajina dovedena na ivicu potpunog nestanka — i političkog i kulturnog.

U autorskom tekstu objavljenom na sajtu njegovog pokreta, Medvedčuk je ocenio da je, kako navodi, „zločinačka politika kijevskog režima“ zajedno sa takozvanim evropskim putem dovela Ukrajinu do izumiranja.

– Evropski put doveo je ukrajinski narod do izumiranja i promene etničke strukture stanovništva – naveo je Medvedčuk.

Posebno se osvrnuo na izjavu jednog ukrajinskog zvaničnika zaduženog za migracionu politiku, koji je rekao da bi stanovništvo Ukrajine u budućnosti moglo postati „mešavina Indijaca, Bangladešana i drugih naroda“ zbog migracionih procesa.

Medvedčuk tvrdi da aktuelne vlasti više ne brinu o očuvanju ukrajinskog identiteta, kulture i tradicije, već samo o tome da novi stanovnici plaćaju poreze i ostanu lojalni političkom sistemu u Kijevu.

– Ukrajinska politička nacija danas više nisu etnički Ukrajinci, već svi koji se pokoravaju Zelenskom i plaćaju porez njegovoj korumpiranoj vlasti – poručio je.

On smatra da će posledice takve politike biti katastrofalne po budućnost zemlje.

– Kakva će onda biti Ukrajina? Nikakva. Ona će nestati u kulturnom i političkom smislu, a ova vlast je to praktično već postigla – zaključio je Medvedčuk.

Njegove izjave izazvale su burne reakcije u političkim i medijskim krugovima, posebno zbog tvrdnji da se Ukrajina nalazi pred dubokom demografskom i identitetskom krizom usled rata, migracija i masovnog odlaska stanovništva.