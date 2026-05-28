Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, rasvetlili su dvanaest teških krađa i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili M. N. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je u prethodnom periodu obio dvanaest vikendica u Banji Topilo u okolini Niša i iz njih ukrao veću količinu alata, motorne testere, trimere, televizore, grejalice i druge predmete.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i deo ukradenih predmeta koji su vraćeni vlasnicima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policijska uprava u Nišu poziva građane da ukoliko primete da su im vikendice na ovom području obijene obaveste ovu policijsku upravu ili najbližu policijsku ispostavu na brojeve telefona 064/892-4510 i 192.