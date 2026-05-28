Mala matura 2026: Evo šta se menja - ministar najavio kako će izgledati završni ispit za osmake

Ministarstvo i škole spremne za organizaciju završnog ispita za više od 64.400 osmaka

 
Autor:  Milica Krstić
28.05.2026.06:00
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković poručio je danas na sastanku proširenog sastava Republičke upisne komisije da su Ministarstvo i škole spremne za organizaciju polaganja završnog ispita za više od 64.000 osmaka.

On je poručio da u srednjim školama ima oko 72.000 mesta, što je dovoljno za upis za svih osmaka osmake, i da niko neće ostati neupisan.

- Završni ispit će se polagati po standardnoj proceduri kakva je uobičajena za ovakve provere znanja, a učenici će se na osnovu rezultata sa ispita i na osnovu uspeha koji je postignut tokom osmogodišnjeg školovanja, upisivati u srednje škole - rekao je Vuk Stanković.

Ministar je istakao da je svaka škola dobila jasna uputstva za sprovođenje završnog ispita i da od svih koji učestvuju u organizaciji i realizaciji ovog značajnog ispita očekuje profesionalizam, posvećenost i ozbiljnost.

- Već smo radili probni ispit tokom proleća i upoznali se sa procedurama, a sada je reč o tome da finalizujemo ovaj postupak i da deci, u skladu sa njihovim znanjem i životnim opredeljenjima, omogućimo da se školuju na nivou srednjeg obrazovanja - rekao je ministar.

Novi obrazovni profili

Govoreći o novinama u narednoj školskoj godini, ministar je istakao da će u ponudi srednjih stručnih škola biti i obrazovni profili koji su sada inovirani u skladu sa razvojem struke, poput ginekološko-akušerske sestre, medicinske sestre vaspitača i pedijatrijske sestre.

Učenicima će prvi put biti dostupna zanimanja kao što su tehničar za obnovljive izvore energije, tehničar vitikulture i enologije, šumar uzgajivač i tehničar mehatronike vozila.

- Reforme koje sprovodimo imaju za cilj da ponude nove stručne profile i mi ćemo nastaviti sa time, posebno jer je naša zemlja privlačna investitorima upravo zbog kvalifikovane radne snage - kaže Vuk Stanković.

Kalendar polaganja i upisa

Osmaci će završni ispit polagati 15, 16. i 17. juna. Кonačni rezultati biće objavljeni 22. juna, nakon čega sledi popunjavanje liste opredeljenja - odnosno želja.

Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

Radnom sastanku proširenog saziva Republičke upisne komisije prisustvovali su pored rukovodioca školskih uprava i zvaničnika Ministarstva prosvete i predstavnici drugih institucija i organizacija značajnih za uspešnu realizaciju završnog ispita - Ministarstva unutrašnjih poslova, Кancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Fakulteta organizacionih nauka i Pošte Srbije, saopšteno je iz ministarstva.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

