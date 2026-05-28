Mala matura 2026: Evo šta se menja - ministar najavio kako će izgledati završni ispit za osmake

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković poručio je danas na sastanku proširenog sastava Republičke upisne komisije da su Ministarstvo i škole spremne za organizaciju polaganja završnog ispita za više od 64.000 osmaka.

On je poručio da u srednjim školama ima oko 72.000 mesta, što je dovoljno za upis za svih osmaka osmake, i da niko neće ostati neupisan.

- Završni ispit će se polagati po standardnoj proceduri kakva je uobičajena za ovakve provere znanja, a učenici će se na osnovu rezultata sa ispita i na osnovu uspeha koji je postignut tokom osmogodišnjeg školovanja, upisivati u srednje škole - rekao je Vuk Stanković.

Ministar je istakao da je svaka škola dobila jasna uputstva za sprovođenje završnog ispita i da od svih koji učestvuju u organizaciji i realizaciji ovog značajnog ispita očekuje profesionalizam, posvećenost i ozbiljnost.

- Već smo radili probni ispit tokom proleća i upoznali se sa procedurama, a sada je reč o tome da finalizujemo ovaj postupak i da deci, u skladu sa njihovim znanjem i životnim opredeljenjima, omogućimo da se školuju na nivou srednjeg obrazovanja - rekao je ministar.

Novi obrazovni profili

Govoreći o novinama u narednoj školskoj godini, ministar je istakao da će u ponudi srednjih stručnih škola biti i obrazovni profili koji su sada inovirani u skladu sa razvojem struke, poput ginekološko-akušerske sestre, medicinske sestre vaspitača i pedijatrijske sestre.

Učenicima će prvi put biti dostupna zanimanja kao što su tehničar za obnovljive izvore energije, tehničar vitikulture i enologije, šumar uzgajivač i tehničar mehatronike vozila.

- Reforme koje sprovodimo imaju za cilj da ponude nove stručne profile i mi ćemo nastaviti sa time, posebno jer je naša zemlja privlačna investitorima upravo zbog kvalifikovane radne snage - kaže Vuk Stanković.

Kalendar polaganja i upisa

Osmaci će završni ispit polagati 15, 16. i 17. juna. Кonačni rezultati biće objavljeni 22. juna, nakon čega sledi popunjavanje liste opredeljenja - odnosno želja.

Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

Radnom sastanku proširenog saziva Republičke upisne komisije prisustvovali su pored rukovodioca školskih uprava i zvaničnika Ministarstva prosvete i predstavnici drugih institucija i organizacija značajnih za uspešnu realizaciju završnog ispita - Ministarstva unutrašnjih poslova, Кancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Fakulteta organizacionih nauka i Pošte Srbije, saopšteno je iz ministarstva.