Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kineski mediji ovih dana opširno pišu o neverovatnom razvoju saradnje Srbije i Narodne Republike Kine, naglašavajući da je Srbija od infrastrukturnih projekata stigla do partnerstva u oblasti najnaprednijih tehnologija.

– Kineski Bloomberg danas objavljuje kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog partnerstva i nivoa saradnje sa Narodnom Republikom Kinom gde se razgovara o robotima, najnovijim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji – rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da Srbija tek planira ozbiljan razvoj u tim oblastima i da je posebno važno što mladi ljudi iz Srbije dobijaju priliku da uče od jedne od tehnološki najmoćnijih zemalja sveta.

– Uz sve to učimo, obučavamo i podučavamo naše mlade ljude. Oni dolaze sa novim znanjima, mnogo većim nego što kod nas mogu da ih steknu – poručio je Vučić.

Dodao je da upravo takvi uspesi Kine predstavljaju motivaciju za Srbiju da ubrzano napreduje.

– Kada vidite njihov uspeh, onda želite da budete deo tog uspeha. Vidite kojom brzinom idu napred i želite da vaša zemlja ide tom brzinom – rekao je predsednik Srbije.

Vučić je još jednom izrazio veliku zahvalnost kineskom predsedniku Si Đinpingu i domaćinima u Kini zbog odnosa prema Srbiji i podrške koju pružaju razvoju saradnje dve zemlje.

– Beskrajno sam zahvalan predsedniku Siju i svim našim domaćinima – rekao je.

Govoreći o utiscima iz Kine, Vučić je priznao da prvi put boravi u Šangaju i da je ostao fasciniran onim što je video.

– Nikada nisam bio u Šangaju pre ovoga. Nismo imali mnogo vremena da obiđemo grad, ali mogu da kažem da to izgleda fascinantno. Neverovatno je šta su ljudi uradili i koliko su promenili lice svoje zemlje – rekao je Vučić.

Posebno je naglasio brzinu razvoja Kine od 2012. godine, odnosno od 18. kongresa Komunističke partije Kine.

Predsednik Srbije podsetio je i na ogromnu ulogu kineskih kompanija u domaćoj privredi.

– Kineske kompanije danas su jedne od ključnih u našoj industriji metala. Gotovo su nezamislivi veliki infrastrukturni projekti bez kineskih kompanija. Sve su prisutniji i u automobilskoj industriji – rekao je Vučić.

On je ocenio da saradnja Srbije i Kine ulazi u novu fazu koja više nije zasnovana samo na putevima, mostovima i fabrikama, već i na modernim tehnologijama, obrazovanju i razvoju veštačke inteligencije.