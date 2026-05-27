Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je iz Kine na napade blokadera i tajkunskih medija koji njegovu posetu Pekingu pokušavaju da predstave kao „rijaliti od 24 sata“, poručivši da građani Srbije vrlo dobro vide razliku između politike razvoja i politike haosa na ulicama.

Vučić je jasno rekao da svako danas može da bira šta mu je prioritet – dovođenje milijardi investicija, nova radna mesta i prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom ili scene nasilja, bacanja kontejnera i napada na policiju.

– Ako oni imaju nešto važnije, ako misle da je važnije da se bacaju kontejneri po ulicama, da se napada policija ili da se ne znam šta radi, ako je to važnije od dovođenja investicija, od prijateljstva sa ovakvim narodom i sa ovakvim poštovanjem koje dobijamo u Narodnoj Republici Kini, neka nastave o tome da izveštavaju – poručio je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da je ono što Srbija trenutno postiže u Kini od ogromnog značaja za budućnost zemlje i da građani dobro razumeju koliki značaj imaju investicije, fabrike i nova partnerstva koja dolaze zahvaljujući ozbiljnoj državnoj politici.

– Ja mislim da je ovo ljudima ne samo mnogo prijatnije, već mnogo važnije – zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije se tokom posete Kini sastao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, a delegacija Srbije prethodnih dana vodila je razgovore sa velikim brojem kineskih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju. Tokom posete potpisani su ugovori vredni čak 953 miliona evra novih investicija, dok se očekuju i dodatni sporazumi.

Poseta Srbiji donela je ogromnu pažnju kineskih medija, a Vučić je istakao da je Srbija prethodnih dana bila glavna vest u najmnogoljudnijoj zemlji sveta.