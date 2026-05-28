Danas nas očekuje sunčano vreme sa vedrim nebom. Padavine se ne očekuju.
Temperatura će značajno varirati, od maksimalnih 27°C do minimalnih 11°C.
Temperatura će biti viša i u skladu sa prosečnom junskom, koja iznosi 26.5°C, nego sa majskom.
Sunce će izaći u 04:57, a zaći u 20:13. Dužina dana će biti 15 sati i 16 minuta.
Vetar će biti umeren, a verovatnoća za padavine je minimalna.
Upaljen narandžasti meteoalarm
Najveća opasnost od nevremena proglašena je za Šumadiju, Pomoravlje, istočnu i jugoistočnu Srbiju, gde je na snazi narandžasti meteoalarm.
To znači da vremenske pojave mogu biti opasne i izazvati materijalnu štetu, kao i probleme u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju. Žuti meteoalarm upaljen je u Banatu, Beogradu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji.
Meteorolozi upozoravaju da će se uz obilne padavine i grmljavinu lokalno pojavljivati i kratkotrajni olujni udari vetra, zbog čega se građanima savetuje dodatni oprez, naročito tokom popodnevnih i večernjih sati.
Dok Srbiju trenutno pogađa promenljivo i nestabilno vreme, dugoročne prognoze ukazuju da nas tokom leta očekuju znatno više temperature od proseka.
Fenomen "El Ninjo" se razvija brže nego što se očekivalo!
Analize meteorološkog sajta "Severe Weather Europe" pokazuju da se klimatski fenomen El Ninjo razvija brže nego što se očekivalo, a evropski stručnjaci upozoravaju na mogućnost formiranja takozvanog "Super El Ninja", koji bi mogao da donese ekstremne vrućine i snažne oluje širom Evrope.
Meteorolog RHMZ Goran Mihajlović ipak ističe da trenutno nema pokazatelja da će Srbija imati najtoplije leto u istoriji merenja, ali potvrđuje da se očekuje sezona sa temperaturama iznad proseka.
- Srednja sezonska temperatura biće viša od prosečnih vrednosti za oko jedan stepen, dok se broj tropskih dana, sa temperaturama iznad 30 stepeni, prognozira između 35 i 55 dana - naveo je Mihajlović.
Prema njegovim rečima, leto će biti prosečno vlažno, ali će građani morati da računaju na učestalije toplotne talase i tropske noći.
- U poslednjih dvadesetak godina beleži se značajan rast broja tropskih noći, odnosno noći kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni. Ranije su takve pojave bile retke, a sada ih imamo između pet i deset godišnje - objasnio je meteorolog.
Mihajlović upozorava i da tokom leta postoji rizik od formiranja intenzivnih olujno-grmljavinskih nepogoda, ali naglašava da se precizna lokacija i vreme njihovog nastanka mogu prognozirati tek nekoliko sati unapred.
- Zbog toga je veoma važno pratiti upozorenja RHMZ-a, meteoalarm sistem i SMS obaveštenja kako bi građani mogli da prilagode svoje aktivnosti i smanje rizik od opasnih vremenskih pojava - poručio je Mihajlović.
