Danas nas očekuje sunčano vreme sa vedrim nebom. Padavine se ne očekuju.

Temperatura će značajno varirati, od maksimalnih 27°C do minimalnih 11°C.

Temperatura će biti viša i u skladu sa prosečnom junskom, koja iznosi 26.5°C, nego sa majskom.

Sunce će izaći u 04:57, a zaći u 20:13. Dužina dana će biti 15 sati i 16 minuta.

Vetar će biti umeren, a verovatnoća za padavine je minimalna.

Upaljen narandžasti meteoalarm

Najveća opasnost od nevremena proglašena je za Šumadiju, Pomoravlje, istočnu i jugoistočnu Srbiju, gde je na snazi narandžasti meteoalarm.

To znači da vremenske pojave mogu biti opasne i izazvati materijalnu štetu, kao i probleme u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju. Žuti meteoalarm upaljen je u Banatu, Beogradu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji.

Meteorolozi upozoravaju da će se uz obilne padavine i grmljavinu lokalno pojavljivati i kratkotrajni olujni udari vetra, zbog čega se građanima savetuje dodatni oprez, naročito tokom popodnevnih i večernjih sati.

Dok Srbiju trenutno pogađa promenljivo i nestabilno vreme, dugoročne prognoze ukazuju da nas tokom leta očekuju znatno više temperature od proseka.

Fenomen "El Ninjo" se razvija brže nego što se očekivalo!