OVAN

POSAO: Očekuju vas problemi na polju komunikacije. Pojedini sastanci će biti otkazani u poslednjem momentu, a pojedini će proći jako loše i neće dovesti do željenog sporazuma.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je stabilan. Vi imate svoje probleme koji vas muče, a druga strana vas u potpunosti razume, podržava i mnogo je veći optimista od vas.

ZDRAVLJE: U fizičkom smislu imunitet je dosta slab. Problem je što u psihološkom smislu niste najbolje. Neraspoloženi ste, samopouzdanje vam je na jako niskom nivou.

BIK

POSAO: Energični ste i posvećeni poslovnim obavezama. Intuicija je naglašena i bilo bi dobro da se oslonite na nju prilikom pravljenja poslovnih planova i prilikom pregovora.

LJUBAV: Veza je u krizi. Komunikacije nema. Razmišljate intenzivno o partneru, ali ne želite prvi da ga nazovete. Očekujete da druga strana pokaže inicijativu u smeru pomirenja.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se dobro. Imate prilično odgovoran stav prema svom zdravlju: pazite na ishranu i fizički ste aktivni. Takođe, dovoljno odmarate.

BLIZANCI

POSAO: Na poslu se suočavate sa previše teškoća. Nadređenoj osobi objašnjavate situaciji nadajući se konkretnoj pomoći sa njene strane. Sem razumevanja ništa drugo ne dobijate.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Ono što vam se dešava je ljubav na prvi pogled. Novi poznanik vam se jako dopada i imate unutrašnji jak osećaj da je to prava osoba za vas.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Disajni sistem je osetljiv, glava, bubrezi i nervi. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema vaša reakcija biće preterana.

RAK

POSAO: Očekuje vas nekonstruktivan razgovor sa nadređenom osobom. Ona izlaže ideje za koje veruje da će podstaci radni proces, a vi smatrate da su ideje čist promašaj.

LJUBAV: Bračni partner je u negativnoj fazi. Neraspoložen je, ne želi da razgovara niti da se druži. Pokušavate da mu pomognete, da ga zainteresujete za druge životne sfere.

ZDRAVLJE: U toku je loš period za zdravlje tako da je neopohodno da imate ozbiljan i odgovoran stav prema njemu. Skloni ste hroničnim i sezonskim zdravstvenim problemima.

LAV

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom nezadovoljni ste saradnjom sa inostranim saradnicima. Komunikacija je jako loša tako da bez oklevanja prekidate saradnju.

LJUBAV: Ne zanima vas emotivna sfera. Potrebno vam je da budete sami i da se fokusirate na sopstvene potrebe. Veza vas ne zanima i pitanje je dana kada će doći do njenog zavrešetka.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period za zdravlje. Imunitet je slab tako da vam malo treba da se razbolite. Neophodno je da podignete imunitet i da se prevencijom borite za zdravlje.

DEVICA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom donosite odluku o zvaničnom gašenju delatnosti. Kriza traje duži period, posla i prihoda nema. Smatrate da je to jedina opcija.

LJUBAV: Poslovni problemi direktno utiču na emotivnu sferu. Niti imate vremena niti želju da se posvetite ovoj oblasti. Ukoliko ste u vezi vaše nezainteresovanje dovodi do prekida.

ZDRAVLJE: Nepovoljan je period za zdravlje. U fizičkom smislu skloni ste hroničnim tegobama. U psihološkom smislu ste posustali. Neraspoloženi ste i skloni depresiji.

VAGA

POSAO: Posao se normalno odvija, bez ikakvih teškoća. Priliv finansijskih sredstava je redovan. Zadovoljni ste rezultatima rada i osećate se ostvareno u profesionalnom smislu.

LJUBAV: Očekuje vas interesantno poznanstvo. Svojom pričom i ponašanjem druga strana ostavlja povoljan utisak. Nadate se da ste i vi ostavili približno isti utisak.

ZDRAVLJE: Osećate se odlično. Zdravstvena situacija je stabilna. Organizam je jak. Imate prilično odgovoran stav prema zdravlju i radite sve što je u vašom moći da ga očuvate.

ŠKORPIJA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu i to duži vremenski period. Bračni partner se angažuje i pokušava preko prijatelja da vam nađe novi posao. Uzdate se u njegovu pomoć.

LJUBAV: Bračni partner je vaša podrška i inspiracija. Imate utisak da nema njega da ne bi mogli da pregurate izuzetno težak poslovno-finansijski period. Zahvalni ste mu na svemu.

ZDRAVLJE: Jako ste osetljivi. Postoji mogućnost da bolest napadne različite delove tela. Imunitet je slab. Čuvajte sve: disajne organe, bubrege, kosti, nerve. Raspoloženje je u padu.

STRELAC

POSAO: Posao se odvija mnogo bolje nego što ste očekivali. Finansijski rezultati su vidljivi tako da vas i oni motivišu na dalji rad. Finansijsko stanje se konačno popravlja.

LJUBAV: Nezadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. Problem je što vas dvoje ne komunicirate. Na taj način onemogujućete otvoreni razgovor o teškoćama i rešavanje istih.

ZDRAVLJE: Vi se osećate dobro i snažno. Međutim, imunitet je prilično slab. Uprkos tome što nemate nikakve simptome za vas je najbolje da ojačate imunitet i bavite se prevencijom.

JARAC

POSAO: Posao je u stanju mirovanja bilo da ste privatnik ili radite za drugog. Demotivisani ste, bez samopouzdanja i imate utisak da ste stigli do kraja poslovnog puta i da nema dalje.

LJUBAV: Bračni partner u potpunosti shvata probleme sa kojima se suočavate i vaše neraspoloženje. Podržava vas, ali vama to u ovom momentu ne znači puno.

ZDRAVLJE: Organizam je osetljiv. Postoji širi dijapazon bolesti koje bi mogle da vas ugroze. Ojačajte imunitet jer je jako slab. Gledajte da se preventivno zaštitite od bolesti.

VODOLIJA

POSAO: Zainteresovani ste za inostranu saradnju. Inicirate početak komunikacije i drugoj strani iznosite svoj poslovni predlog. Strpljivo očekujete odgovor. Prilično ste optimistični.

LJUBAV: Bračni odnos je stabilan. Voljena osoba je neraspoložena, ali ne želi da kaže šta joj se dešava. Strpljivo pokušavate da izvučite iz nje informacije šta je dovelo do takvog stanja.

ZDRAVLJE: Prilično ste osetljivi u ovom periodu. Pričuvajte se hladnoće i sve što ona nosi sa sobom. Mogući su problemi sa lošom cirkulacijom, sinusima, disajnim organima.

RIBE

POSAO: Ambiciozni ste, vredni, tačno znate šta želite da postignete. Imate prilično odgovoran stav prema obavezama tako da uspevate da realizujete sve poslovne ciljeve.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Druga osoba je prilično zatvorena i ne priča mnogo. Imate jak energetski doživljaj druge osobe. Osećaj vam govori da vam odgovara za partnera.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravstvena situacija je stabilna. Vaš stav prema zdravlju je prilično odgovoran. Sve što je do vas držite pod kontrolom i uspevate da očuvate zdravlje.