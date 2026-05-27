Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija prethodnih dana bila glavna tema kineskih medija i ocenio da je poseta Kini donela ogroman uspeh za državu.
– Mogli ste da vidite, tri dana smo prva vest u svim kineskim medijima. Ne mi, već Srbija. Srbija je prva i najvažnija vest u zemlji od milijardu i po stanovnika, u zemlji koja ekonomski najbrže raste – rekao je Vučić.
Predsednik je istakao da je beskrajno srećan zbog odnosa koji Kina pokazuje prema Srbiji i zbog priznanja koje mu je lično uručio kineski predsednik Si Đinping.
– Mislim da smo postigli ogroman uspeh. Beskrajno sam srećan – poručio je.
Govoreći o Ordenu prijateljstva koji mu je uručen u Kini, Vučić je rekao da to priznanje ne doživljava samo kao ličnu čast, već kao priznanje čitavoj Srbiji i njenim građanima.
– Za mene lično, posvetio sam taj orden narodu i građanima Srbije – rekao je predsednik.
U emotivnom obraćanju posebno je govorio o svojoj porodici i zahvalnosti deci zbog podrške koju su mu pružali tokom teških godina.
– Voleo bih da taj orden uvek čuvaju moja deca. Zaslužili su, i zbog podrške koju su mi davali i Danilo i Milica i mali Vukan, i zbog svega kroz šta su prošli u jednom teškom periodu – rekao je Vučić.
Predsednik Srbije dodao je da se nada da su njegova deca makar malo ponosna na njega.
– Nadam se da su bar malo ponosni na svog oca, bar upola onoliko koliko sam ja ponosan na njih i koliko sam im zahvalan za svu ljubav koju su mi pružali u ovom periodu – rekao je Vučić.
Poseta Srbije Kini nastavlja se i narednih dana, a delegaciju očekuje još deset sastanaka sa kineskim investitorima zainteresovanim za ulaganja u Srbiju.
Prema najavama, fokus razgovora biće na novim fabrikama, tehnologiji, energetici, automobilskoj industriji i infrastrukturnim projektima.
