Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija prethodnih dana bila glavna tema kineskih medija i ocenio da je poseta Kini donela ogroman uspeh za državu.

– Mogli ste da vidite, tri dana smo prva vest u svim kineskim medijima. Ne mi, već Srbija. Srbija je prva i najvažnija vest u zemlji od milijardu i po stanovnika, u zemlji koja ekonomski najbrže raste – rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je beskrajno srećan zbog odnosa koji Kina pokazuje prema Srbiji i zbog priznanja koje mu je lično uručio kineski predsednik Si Đinping.

– Mislim da smo postigli ogroman uspeh. Beskrajno sam srećan – poručio je.

Govoreći o Ordenu prijateljstva koji mu je uručen u Kini, Vučić je rekao da to priznanje ne doživljava samo kao ličnu čast, već kao priznanje čitavoj Srbiji i njenim građanima.

– Za mene lično, posvetio sam taj orden narodu i građanima Srbije – rekao je predsednik.

U emotivnom obraćanju posebno je govorio o svojoj porodici i zahvalnosti deci zbog podrške koju su mu pružali tokom teških godina.

– Voleo bih da taj orden uvek čuvaju moja deca. Zaslužili su, i zbog podrške koju su mi davali i Danilo i Milica i mali Vukan, i zbog svega kroz šta su prošli u jednom teškom periodu – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije dodao je da se nada da su njegova deca makar malo ponosna na njega.

– Nadam se da su bar malo ponosni na svog oca, bar upola onoliko koliko sam ja ponosan na njih i koliko sam im zahvalan za svu ljubav koju su mi pružali u ovom periodu – rekao je Vučić.

Poseta Srbije Kini nastavlja se i narednih dana, a delegaciju očekuje još deset sastanaka sa kineskim investitorima zainteresovanim za ulaganja u Srbiju.

Prema najavama, fokus razgovora biće na novim fabrikama, tehnologiji, energetici, automobilskoj industriji i infrastrukturnim projektima.