Profesoru Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini, koji je uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao 16-godišnju učenicu ove škole, određen je jednomesečni pritvor.

Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina predali su osumnjičenog S. D. Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu "polno uznemiravanje", prenosi portal Klix.ba.

"Policijski službenici predali su tužilaštvu S. D. uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu polno uznemiravanje. Osumnjičeni je lišen slobode na osnovu prijave oštećenog lica", saopšteno je iz PU Bijeljina.

Prema nezvaničnim informacijama, ceo slučaj je policiji prijavio član porodice učenice, nakon čega je usledila brza reakcija nadležnih organa i hapšenje.

Iz policije dodaju da, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, aktivno preduzimaju sve zakonom predviđene mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se u potpunosti rasvetlile okolnosti ovog događaja.

BONUS VIDEO: