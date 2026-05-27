Vučić je, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, rekao da su u Đasingu potpisani ugovori koji predviđaju 953 miliona evra novih investicija u Srbiju i dodao da te investicije idu u različite gradove, od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije.

''Ovo što smo danas videli, doživeli i uradili je nešto zbog čega se bavimo ovim poslom, zbog čega radimo naporno. Hoću da se zahvalim i našim timovima i ljudima koji su vredno i naporno radili da bismo sve ovo danas postigli. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još pet, ukupno 23, i svi, posebno posle prijateljskih reči predsednika Sija žele da dođu u Srbiju, žele da ulažu u našu zemlju. Ali, ovo nije pitanje samo običnih investicija ovo je pitanje nečega što pravi ogromnu razliku'', rekao je Vučić novinarima nakon obilaska kompanije Mint i potpisivanja novih investicionih sporazuma.

Naveo je da će se roboti u Srbiji proizvoditi u tri faze i da prva faza, odnosno sklapanje robota, počinje između 10. i 20. jula, a da se druga faza odnosi na takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote.

''Videli ste ove naše divne mlade ljude, devojke i momke koji rade ovde, uče taj posao, kako da obučavaju robote, kako da skuvaju kafu, kako da pripreme koktel, kako da spreme doručak i sve drugo. Dakle, imaćemo takve fabrike'', rekao je Vučić.

Naveo je da treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije i da će Srbija da prednjači i da će za dva meseca imati humanoidne robote proizvedene što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi.