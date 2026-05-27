Anja iz Srbije podelila je potresnu ispovest o iskustvu iz noćnog izlaska koje joj je, kako kaže, zauvek promenilo pogled na bezbednost u klubovima i izlascima, posebno kada je reč o devojkama koje izlaze same ili u stranoj zemlji.

Ona je na TikToku opisala kako je nakon samo dve margarite potpuno izgubila svest o vremenu i događajima oko sebe, zbog čega danas veruje da joj je neko sipao nešto u piće.

– Molim vas, pazite svoja pića kada izlazite negde, pogotovo ako ste u stranoj zemlji – započela je svoju ispovest.

Kako je objasnila, sve se dogodilo pre četiri godine dok je boravila u Americi, kada je sa društvom izašla u klub u koji su često odlazili nakon posla.

– To veče bilo je kao i svako drugo. Jesmo bili umorni, ali sam jela i nisam bila gladna. Ne verujem da je bilo išta drugačije od drugih izlazaka – rekla je Anja.

Kaže da je popila samo dve margarite, nakon čega je usledio potpuni mrak.

– Posle toga se apsolutno ničega ne sećam. Nikada u životu nisam imala rupe u pamćenju zbog alkohola, niti sam povraćala od pića – ispričala je.

Jedino čega može da se seti jeste trenutak kada ju je prijatelj izveo ispred kluba.

– Sve mi je crno do trenutka kada smo sedeli napolju i kada sam počela da povraćam. Posle smo otišli kući. Hvala Bogu da je moj drug bio tu i da me je izveo odatle – rekla je ona.

Tek kasnije je saznala šta se dešavalo u klubu.

– On mi je rekao da sam sedela potpuno sama u nekom ćošku i da sam izgledala potpuno izgubljeno, što uopšte ne liči na mene – navela je Anja.

Nakon razgovora sa ljudima koji su imali slična iskustva i simptome, počela je da sumnja da joj je neko ubacio nešto u piće.

Zbog toga danas upozorava sve devojke da budu maksimalno oprezne tokom izlazaka.

– Nemojte ostavljati pića na stolu dok igrate ili se okrećete. Držite ih stalno uz sebe, najbolje u ruci, pogotovo ako ste u stranoj zemlji – poručila je.

Njena ispovest izazvala je veliki broj reakcija na društvenim mrežama, gde su mnoge devojke podelile slična iskustva i upozorile koliko ovakve situacije mogu biti opasne.