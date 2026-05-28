Bliži se strogi Petrovski post: Ove godine traje više od mesec dana - detaljna pravila

Suština posta nije samo hrana

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, post nije samo uzdržavanje od hrane, već i vreme duhovnog pročišćenja, molitve, smirenja i dobrih dela. Vernici se tokom posta trude da izbegavaju loše misli, svađe i ružne reči, kako bi se pripremili za veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla.