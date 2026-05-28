Bliži se strogi Petrovski post: Ove godine traje više od mesec dana - detaljna pravila

Petrovski, odnosno Apostolski post, 2026. godine počinje u ponedeljak, 8. juna, a završava se na Petrovdan, u subotu, 11. jula. Ovaj post spada među važnije višednevne postove u pravoslavlju, a po strogosti je sličan Božićnom postu.
Koliko traje Petrovski post?
Pravila posta po danima
Tokom Petrovdanskog posta vernici se uzdržavaju od mesa, mleka, jaja i druge mrsne hrane.
Raspored posta izgleda ovako:
- ponedeljak, sreda i petak – post na vodi
- utorak i četvrtak – post na ulju
- subota i nedelja – dozvoljena je riba, ulje i vino
Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako pada vikend.
Suština posta nije samo hrana
Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, post nije samo uzdržavanje od hrane, već i vreme duhovnog pročišćenja, molitve, smirenja i dobrih dela. Vernici se tokom posta trude da izbegavaju loše misli, svađe i ružne reči, kako bi se pripremili za veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla.
Zašto se zove Apostolski post?
Petrovski post naziva se i Apostolski jer je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu i završava se upravo njihovim praznikom. Njegovo trajanje svake godine varira i zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati od samo nekoliko dana do čak šest nedelja.
