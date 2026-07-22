Merkur se približava kraju retrogradnog kretanja, a prema astrološkim tumačenjima, njegov povratak u direktan hod mogao bi da donese povoljniji period za pregovore, dogovore i rešavanje administrativnih obaveza.

Merkur će, prema astrološkim prognozama, ponovo krenuti direktno 24. jula, nakon čega bi pojedini znakovi Zodijaka mogli lakše da realizuju poslovne planove, postignu dogovore i poboljšaju finansijsku situaciju.

Astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja događaja, ali mnogi je prate kao vid zabave i lične refleksije.

Prema astrološkim prognozama, najveće šanse za finansijske prilike imaju sledeća četiri znaka:

1. Rak

Rakovi bi, prema astrološkim tumačenjima, mogli da osete povoljnije finansijske okolnosti zahvaljujući uticaju Jupitera u Lavu.

Ovaj period se povezuje sa većim samopouzdanjem u donošenju finansijskih odluka i boljim osećajem za prilike. Astrolozi posebno izdvajaju saradnje sa osobama rođenim u znaku Lava kao potencijalno korisne.

2. Devica

Za Device se ovaj period povezuje sa prijatnim iznenađenjima i neočekivanim koristima.

Prema astrološkim prognozama, Venera u ovom znaku mogla bi da donese poklone, finansijsku podršku ili gestove drugih ljudi koji imaju posebnu vrednost.

3. Škorpija

Škorpije bi, prema astrološkim tumačenjima, mogle da očekuju poboljšanje finansijske situacije.

Neki pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju bolju poslovnu ponudu, dok bi druge mogla da obraduje povišica ili novi izvor prihoda.

4. Jarac

Jarčevima se u ovom periodu predviđaju prilike povezane sa dodatnom zaradom, posebno kroz internet poslove ili određena ulaganja.

Ipak, astrolozi naglašavaju da čak i kada okolnosti deluju povoljno, finansijske odluke treba donositi pažljivo i uz dobru procenu rizika.

Kraj retrogradnog Merkura donosi novu fazu, prema astrolozima

Završetak retrogradnog Merkura u astrologiji se često povezuje sa lakšim rešavanjem nesporazuma, pokretanjem odloženih planova i boljim protokom informacija.

Za one koji veruju u astrološka tumačenja, naredni period predstavlja priliku da se fokusiraju na dogovore, poslovne ideje i finansijske ciljeve.