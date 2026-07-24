Poznata voditeljka Suzana Mančić, koja i u ozbiljnim godinama svojom energijom i izgledom oduševljava javnost, progovorila je o uznemiravanju koje doživljava na društvenim mrežama.

Zbog ozbiljnih pretnji i uhođenja voditeljka je u nekoliko navrata bila prinuđena da potraži pomoć policije.

Kako je istakla, današnje udvaranje se uglavnom preselilo na društvene mreže, što ona smatra prilično lošim načinom komunikacije.

- Dok je sve u granicama pristojnosti, u redu je, ali čim neko pređe granicu, ja ga odmah blokiram i doviđenja. Nažalost, ima mnogo bezobraznih muškaraca koji šalju neprimerene poruke - iskrena je Suzana.

Voditeljka je otkrila da se neretko nalazila na meti ljudi sa, kako je istakla, psihotičnim ponašanjem, zbog čega se osetila istinski ugroženo. Upravo zbog toga je morala da se obrati nadležnim službama i potraži pomoć u rešavanju problema.

- Nekoliko puta sam se obraćala Odeljenju za visoko-tehnološki kriminal. Bilo je i psihotičnih ljudi koji su mi se jednostavno nakačili, pa sam se u jednom trenutku zaista osetila ugroženo. U takvim situacijama sam odlazila u policiju i govorila: "Dobar dan, evo vam moj telefon, pa vi vidite." I oni sve nađu — ispričala je Suzana kako izgleda procedura prijave.

"Ubiću se zbog tebe"

Ono što je najviše zabrinjava i uznemirava, otkrila je, jesu poruke koje imaju kontinuitet i ne prestaju, a koje vremenom prerastaju u otvorene pretnje i teške emotivne ucene.

- Glupo je i citirati, ali stizale su poruke poput: "Upropastila si mi život", "Ubiću se zbog tebe".... Kada takve poruke ne prestaju, kada se ponavljaju i imaju kontinuitet, onda to zaista zabrine - zaključila je Suzana Mančić za Hype.

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