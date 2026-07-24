Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović uključila se u brutalnu kampanju dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.



Gostujući kod teoretičara zavere Dejana Lučića, tužiteljka je ponovila sulude tvrdnje o tome da "Vučiću otac nije otac, da Vučićeva deca nisu njegova".

Nakon toga, kompanija Cepter koja sponzoriše emisiju oglasila se i otkazala dalju saradnju, a saopštenje je preneo i veliki ideolog blokadera Naim Leo Beširi.

Beširi je njene izjave okarakterisao kao rasističke, a blokaderi nastavljaju da besne:

"Molim da mi se objasni,ko je Džasmina Paunović,koja je njena uloga u našem budućem savremenom društvu i zašto je ona bitna, pored svih nagrada od strane novinarskih udruženja, nevladinih organizacija i raznih društava građanske orijentacije! A ja lično mogu da joj poručim PMDTPM!", jedan je od komentara.

I blokaderka Martina Rakanjel se pridružila u osudi izjava izrečenih u spornoj emisiji, ocenjujući da su studenti-blokaderi sami naveli da je osnovni kriterijum za ulazak na 'studentsku' listu bio da su kandidati podržavali proteste, da ih nisu kritikovali i da su u javnosti promovisali njihove stavove. Dodala je da su pojedini pružali podršku i finansijski, navodeći Kavčića kao primer, uz tvrdnju da je time obezbedio mesta za sebe i deo svojih saradnika na listi.