Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović uključila se u brutalnu kampanju dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.
 
Gostujući kod teoretičara zavere Dejana Lučića, tužiteljka je ponovila sulude tvrdnje o tome da "Vučiću otac nije otac, da Vučićeva deca nisu njegova".

Nakon toga, kompanija Cepter koja sponzoriše emisiju oglasila se i otkazala dalju saradnju, a saopštenje je preneo i veliki ideolog blokadera Naim Leo Beširi.

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Beširi je njene izjave okarakterisao kao rasističke, a blokaderi nastavljaju da besne:

"Molim da mi se objasni,ko je Džasmina Paunović,koja je njena uloga u našem budućem savremenom društvu i zašto je ona bitna, pored svih nagrada od strane novinarskih udruženja, nevladinih organizacija i raznih društava građanske orijentacije! A ja lično mogu da joj poručim PMDTPM!", jedan je od komentara.

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I blokaderka Martina Rakanjel se pridružila u osudi izjava izrečenih u spornoj emisiji, ocenjujući da su studenti-blokaderi sami naveli da je osnovni kriterijum za ulazak na 'studentsku' listu bio da su kandidati podržavali proteste, da ih nisu kritikovali i da su u javnosti promovisali njihove stavove. Dodala je da su pojedini pružali podršku i finansijski, navodeći Kavčića kao primer, uz tvrdnju da je time obezbedio mesta za sebe i deo svojih saradnika na listi.

Istakla je i da su se, prema njenim rečima, pojedini blokaderi usprotivili Kavčiću i ljudima koje je predlagao za listu, dodajući da konačan ishod tog procesa još nije poznat.

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Govoreći o Anketnoj komisiji, Rakanjel je navela da je Jasmina Paunović njen član, dok su studenti, kako je rekla, kritikovali Tanasija Marinkovića i pomenuli još nekoliko osoba koje nisu imenovali, uz napomenu da nisu bili protiv cele Anketne komisije.

Zaključila je da su kriterijumi za sastavljanje studentske liste bili poznati od samog početka, ali da se, prema njenom mišljenju, mnogi i dalje ponašaju kao da to ne znaju jer im je tako lakše.

 
 
 