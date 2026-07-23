OVAN

POSAO: Jako ste samouvereni, energični i ambiciozni. Uprkos kvalitetima koje posedujete vaši poslovni planovi nisu u potpunosti realni i deluju kao vaša lista želja, a ne ozbiljan cilj.

LJUBAV: Dopada vam se osoba kojoj ne znate kako da priđete. Ne znate je dobro pa vam nije jasno koju strategiju osvajanja da upotrebite. Čekate priliku da joj pokažete osećanja.

ZDRAVLJE: Pripazite na zdravlje. Osećate se snažno, ali organizam je prilično osetljiv. Pripazite na disajne organe. Gledajte da izbegnete alkohol i druga sredstva zavisnosti.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Koncentracija vam je dobra. Obraćate pažnju na sve detalje poslovnog procesa. Posao se odvija upravo onako kako ste i planirali.

LJUBAV: Zaljubili ste se i izgubili smisao za realnost. Idealizujete partnerku. Naravno da ona ima svoje vrline, ali vaše viđenje dotične je prilično preterano uopšte niste svesni.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravstveno stanje je stabilno. Vodite računa o svom stanju i to daje odlične rezultate. Iz tog razloga nastavljate sa praktikovanjem korisnih navika.

BLIZANCI

POSAO: Odnos sa kolegama je komplikovan. Dok uspešno sarađujete sa inostranim saradnicima, sa kolegama imate lošu komunikaciju u smislu da nema iskrenosti i poverenja.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije najbolji. Zvanično nema sukoba, ali radi mira žrtvovali ste istinu. Oboje krijete određene stvari jedan od drugo radi lažne harmonije.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju kao najosetljiviji deo tela prikazana je glava. Mogući su različiti problemi: od temperature, groznice, glavobolje, migrene do problema sa sinusima.

RAK

POSAO: Imate obaveza više nego obično. Dobro ste organizovani, vredni i uspevate obaveze da odradite na vreme. Na kraju dana ste prilično umorni, ali zadovoljni onim što ste uradili.

LJUBAV: Emocije su vam proradile, ali ih ne pokazujete partneru. Jako ste stidljivi, nesigurni, pasivni. Potrebno je da se opustite i budete spontani. Biće vam lepše u vezi.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije loše. Jedino ako ste rodjeni u trećoj dekadi znaka očekuju vas problemi. Bićete neraspoloženi, depresivni, imaćete utisak da ste bez energije.

LAV

POSAO: Ukoliko posao ima veze sa zakonom ili imate zakazano ročište nećete najbolje proći. Nećete uspeti da se izborite za ciljeve i imaćete utisak da tapkate u mestu, da nema napretka.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije zadovoljavajući. Druga strana je napeta i nervozna i vi nemate snagu da podnosite lošu atmosferu kada vam je potreban odmor.

ZDRAVLJE: Ne osećate se najbolje. Pritisak je nestabilan pa možete očekivati oscilacije. U skladu sa tim nećete se osećati najbolje. Najbolje je da se dobro odmorite i izbegavate stres.

DEVICA

POSAO: Na poslu iskrsava veći problem. Pokušavate da ga rešite, ali vam ne polazi za rukom. Biće potrebno da uložite mnogo vremena i truda da bi ga prevazišli.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije najbolji. Komunikacija je problem u smislu da niti ste iskreni jedno prema drugome niti otvoreni. Nemate želju da popravljate odnos.

ZDRAVLJE: Zdravlje je problematično. Imunitet vam je prilično slab. Očekuju vas problemi ili sa kostima ili sa pritiskom. U pitanju su problemi koje ste ranije već imali.

VAGA

POSAO: Očekuje vas poslovni sastanak tokom koga morate biti maksimalno oprezni. Sagovornik vam nudi široki dijapazon usluga, čak i one stvari koje ne može da vam obezbedi.

LJUBAV: Situacija u braku je složena. Vaše emocije prema partneru su stabilne i intenzivne. Partner ima poslovne probleme koje ne želi da deli sa vama. Zabrinut je i neraspoložen.

ZDRAVLJE: Pripazite na unos alkohola i drugih sredstava zavisnosti. U slučaju zabave bićete skloni da se povinujete zahtevima društva i da probate neke supstance ne bi li se opustili.

ŠKORPIJA

POSAO: Puni ste pozitivne energije i ambiciozni. Imaju jaku volju i želju da postignete svoje ciljeve. Sugestivni ste, uporni. Ne stajete dok ne postignete zacrtane ciljeve.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i idealizovali ste voljenu osobu. Niste realni tako da vam promiče da partner nije iskren prema vama. Uživate u emotivnom i čulnom aspektu veze.

ZDRAVLJE: Uprkos tome što se osećate dobro mogući su određeni problemi. Osetljivi organi su glava, urogenitalni trakt i bešika. U slučaju bilo kakvih simptoma reagujete momentalno.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu: stabilna je i radna. Samostalni ste, organizovani, odgovorni. Sve što isplanirate odradite po najvišim standardima i na vreme.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Druga strana vam se dopada na prvi pogled. Deluje jako emotivno, čulno i stabilno. Donosite odluku da je obavezno vidite ponovo.

ZDRAVLJE: Iako se osećate dobro, organizam je prilično osetljiv. Bilo bi dobro da se pripazite infekcija disajnih organa. Sem tog, očekuju vas problemi sa spavanjem.

JARAC

POSAO: Preterano ste optimistični kada je posao u pitanju. Pravite poslovne planove koji nisu u potpunosti ostvarivi. Prilično ste ambiciozni, posvećeni poslu i imate velika očekivanja.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Dopada vam se način razmišljanja druge osobe. Deluje vam prilično pragmatično, zrelo, odgovorno, pouzdano što vam se jako dopada.

ZDRAVLJE: Izbegavajte sve oblike zavisnosti. Danas ste tome posebno skloni. Ukoliko se ne oduprete alkoholu trpećete posledice od problema sa stomakom do mamurluka.

VODOLIJA

POSAO: Posao se odvija kako je i planirano. Nema nikakvih teškoća i zastoja. Uživate u radnoj atmosferi. Imate visoke ciljeve, samouvereni ste i uvereni da ćete ih postići.

LJUBAV: Odnos sa partnerom nije iskren. Imate različ pogled na finansije. Krijete od partnera trošak ne bi li na taj način izbegli njegove komentare i kritiku.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Digestivni sistem je osetljiv. Budite pažljivi prilikom ića i pića. Preterano ste opušteni, skloni preterivanju što dovodi do neželjenih posledica.

RIBE

POSAO: Poslovni pregovori su izazovno prikazani. Bilo bi najbolje da proverite poslovne saradnike i njihovu priču. Može doći do nerazumevanja ili neiskrenosti sa njihove strane.

LJUBAV: Potrebno vam je opuštanje. Partner je neraspoložen, pa ne računate na njega. Nemate energiju da se raspitujete o njegovim problemima niti da im se posvetite.

ZDRAVLJE: Neophodan vam je odmor. Na poslu imate mali milion obaveza i isto toliko planova. Ne uspevate da se naspavate i odmorite jer previše razmišljate o obavezama.