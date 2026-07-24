OVAN

POSAO: Koncentracija vam nije jača strana, a pritom ste u velikoj gužvi. Upravo iz tog razloga moguće je neko nerazumevanje sa saradnicima. Proveriti da li se dobro razumete.

LJUBAV: Zbog vaših poslovnih obaveza bračna partnerka je prilično nezadovoljna. Nedostajete joj. Želi da više vremena provodite zajedno i da joj se posvetite.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro, ali su mogući problemi na polju zdravlja. Najbitnije je da povedete računa o disajnim organima. Imate problem da brzo zaspite.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Sve se odvija kako treba i nema neprijatnih iznenađenja. Vaš poslovni cilj je pragmatičan i jasan i sigurnim koracima idete ka njemu.

LJUBAV: Niste iskreni prema partneru, ali ne osećate krivicu zbog toga. Smatrate da su laži korisne jer na taj način izbegavate sukob koji smatrate nepotrebnim i nekorisnim.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Imate odgovoran stav prema svom zdravlju i radite sve što je u vašoj moći da ga očuvate. Prvenstveno se trudite da izbor hrane bude raznovrstan i zdrav.

BLIZANCI

POSAO: Očekuje vas ozbiljan razgovor sa nadređenom osobom. Vaše mišljenje je da su neke od poslovnih ideja druge strane prilično nejasne, neizvodljive i čisto gubljenje vremena.

LJUBAV: Vaše emocije su intenzivne i postojane. Prezadovoljni ste vezom. U potpuno ste zadovoljni odnosom. Slaganje sa partnerom je duhovnog i emotivnog tipa.

ZDRAVLJE: Imate problem sa nedostatkom mišićne mase i kondicije. Lako se zamarate. Svesni ste da je neophodno da se u fizičkom smislu aktivirate, ali ste lenji.

RAK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Neke obaveze doživljavate kao izazove. Osećate se dobro jer ste ih uspešno odradili. Očekuju vas tajne finansijske transakcije.

LJUBAV: Preplavljeni ste emocijama. Imate utisak da nikada nikoga u životu niste voleli kao što sada volite partnera. Vaše emocije su duboke, postojane i centar vašeg univerzuma.

ZDRAVLJE: Dobar vam je imunitet i osećate se dobro. Potrebno je samo da nastavite sa zdravim navikama koje očigleno uspešno dovode do stabilnog zdravstvenog stanja.

LAV

POSAO: Pred vama je nova poslovna ponuda. S jedne strane vam je drago što ste je dobili, jer je neko prepoznao vaše kvalitete, a sa druge strane nemate preteranu želju da je prihvatite.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Kao potencijalni problem se vidi vaša loša procena druge osobe. Mnogo je bolje da budete rezervisani i na taj način izbegnete probleme.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Mogući su problemi ili sa kostima ili sa pritiskom. U svakom slučaju nećete se osećati najbolje i biće vam potreban odmor.

DEVICA

POSAO: Zabrinuti ste zbog situacije na poslu. Pojavljuju se teškoće zbog kojih je posao u zastoju. Uporno radite na tome da ih prevaziđete, ali uprkos trudu nema rezultata.

LJUBAV: Emocije su vam žestoko proradile. Zaljubljeni ste, zadovoljni, pevate od sreće u sebi. Partneru ne pokazujete otvoreno svoja osećanja. On je svestan vaših emocija.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja je problematično prikazana. Najosetljivije su kosti, a problemi su mogući i sa pritiskom. Najbolje da reagujete na vreme da problem ne bi eskalirao.

VAGA

POSAO: Prilično ste ušuškani kada je poslovna situacija u pitanju. Sve se odvija dobro tako da postajete previše opušteni. Imate neka veća očekivanja koja su nerealna i neostvariva.

LJUBAV: Niste u potpunosti zadovoljni odnosom sa partnerom. Vi i dalje gajite osećanja prema njemu iako ste svesni da je došlo do emotivnog udaljavanja sa njegove strane.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Prilično ste osetljivi i postoji širi dijapazon mogućih problema. Oni obuhvataju disajne puteve, mogućnost infekcije i alegija.

ŠKORPIJA

POSAO: Poslovna saradnja sa inostranim saradnicima se odlično odvija, čak bolje nego što ste očekivali. Imate sličan način razmišljanja i metod rada. Svi ste zadovoljni zbog toga.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom sferom. Brak smatrate stabilnim i ispunjavajućim. Voljena osoba vam je u potpunosti posvećena i trudi se da vam bude lepo.

ZDRAVLJE: Zdravlje generalno nije loše, ali su ipak mogući problemi vezani za oblast glave. Moguća je temperatura, groznica, problemi sa sinusima, glavobolja ili čak migrena.

STRELAC

POSAO: Osećate se prilično samouvereno i uspešno na poslovnom planu. Zaključujete da ste zreli za poslovnu samostalnost. Ozbiljno razmišljate da konačno otvorite svoju firmu.

LJUBAV: Prvenstveno vas zanima posao. Na bračnu partnerku ne obraćate dovoljno pažnje. Njoj to odgovara. Nije iskrena prema vama, a vi ne primećujete njene sitne laži.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno i vi se osećate dobro. Vaša redovna rutina posvećena održanju dobrog zdravlja daje odlične rezultate. Nastavljate da je primenjujete i dalje.

JARAC

POSAO: Konačno ste ostvarili svoj san: postali ste privatnik i pravite poslovne planove. Oni su više opšteg tipa, nego konkretni. Planirate da se detaljima pozabavite kasnije.

LJUBAV: U potpunosti ste fokusirani na bračnu partnerku, kao i ona na vas. Odnos je pun strasti i poverenja. Imate utisak da je došlo do ponovnog zbližavanja i to vam prija.

ZDRAVLJE: Osećate se snažno, ali vam je organizam ipak osetljiv. Niste fokusirani na održanje zdravlja. Najbolje da pričuvate disajne organe i da se pripazite infekcija.

VODOLIJA

POSAO: Uspešno rešavate pravna pitanja. U slučaju odlaska na ročište neometano vodite slučaj u smeru koji vama odgovara. Saradnja sa inostranim saradnicima se odvija glatko.

LJUBAV: Potrebno vam je da budete sami i da na taj način napunite baterije. Partner u potpunosti razume vaše potrebe i podržava vas. To vam jako puno znači.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno i vi se osećate dobro. Radite ono što je u vašoj moći da bi održali zdravlje: pazite na zdravu i raznovrsnu ishranu i odmarate se u dovoljnoj meri.

RIBE

POSAO: Samouvereni ste, vredni, ambiciozni, maksimalno posvećeni obavezama. Cilj vam je da što više stvari odradite u što kraćem vremenskom roku da bi pokazali svoje kvalitete.

LJUBAV: Maštate o braku sa partnerom. Verujete da je i on zadovoljan vezom i da planira budućnost sa vama. Otvoreno mu pokazujete emocije i koliko ste vezani za njega.

ZDRAVLJE: Uprkos subjektivnom utisku da ste snazni, organizam je prilično osetljiv. Ipak je potrebno da povedete računa o sebi, a ne da mislite da vas bolesti zaobilaze.