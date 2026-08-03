Kada laminat počne da se odvaja, boja izgleda ispucalo i pohabano, a jednostavan izgled kuhinje više vas ne oduševljava, možda pomislite da je vreme za nove ormariće.

To jeste jedno rešenje, ali postoji i mnogo jeftiniji način da im podarite potpuno novi izgled.

Izrada elegantnih ormarića

Upravo to pokazao je majstor Džim Hendi. Uz pristupačne materijale i malo truda, obične ravne frontove možete pretvoriti u elegantne ormariće koji kuhinji daje bezvremenski izgled. Potrebne su vam samo PVC lajsne za roletne, superlepak i kit za popravke.

Ako su ormarići već oštećeni, pre početka rada potrebno je da ih pripremite. Udubljenja popunite kitom, a ukoliko se laminat odvojio od vrata, ponovo ga zalepite superlepkom. Zatim sve površine dobro izbrusite ručnom brusilicom kako biste dobili ravnu podlogu za dalji rad.

Jeftine PVC lajsne potpuno menjaju izgled

Za isti efekat biće vam potrebne PVC lajsne za roletne širine oko pet centimetara. Isecite bočne delove kojima ćete uokviriti svaka vrata i front fioke u šejker stilu, a zatim pripremite gornje i donje elemente. Stolarski ugaonik pomoći će vam da svi rezovi budu precizni i pod pravim uglom.

Kada pripremite sve delove, zalepite ih superlepkom na vrata ormarića i fronte fioka.

Superlepak će dobro prijanjati na većinu završnih obrada, ali u nekim slučajevima biće potrebno koristiti drugo lepilo, poput kontaktnog lepka. To se posebno odnosi na ormariće od MDF ploča obloženih PVC folijom (termofolija), kao i na površine sa uljanim završnim premazom, poput tikovine.

Završni sloj je najvažniji

Postoji više vrsta završnih obrada kuhinjskih ormarića, a svaka ima svoje prednosti i mane koje bi trebalo uzeti u obzir pre nego što se upustite u ovaj projekat.

Za farbanje se često preporučuju alkidne boje, jer stvaraju izdržljiv i tvrd emajlirani sloj.

Umesto jednog ili dva debela premaza, bolje je naneti nekoliko tankih slojeva boje pomoću malog sunđerastog valjka sa flokiranom površinom. Takvi valjci zadržavaju više boje i omogućavaju ravnomernije nanošenje, ali ih je preporučljivo prethodno isprobati na manjoj površini kako biste bili sigurni da ne ostavljaju vlakna.

Pre nego što vratite vrata i fioke na mesto, potrebno je ofarbati i konstrukciju ormarića. Za potpuni efekat razmislite i o zameni starih ručkica i okova novim, jer upravo ti detalji mogu dodatno da naglase transformaciju i vašoj kuhinji daju potpuno svež i moderan izgled.