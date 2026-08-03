Gugl je godinama važio za kompaniju koja na razgovorima za posao kandidatima postavlja neobična pitanja kako bi proverila njihovu sposobnost logičkog razmišljanja i rešavanja problema.

Jedna od najpoznatijih zagonetki ponovo je postala viralna.

Prema njenim rečima, Gugl je nekada koristio ovu zagonetku tokom intervjua za posao, a mnogi kandidati nisu uspevali da pronađu tačno rešenje. Ipak, kompanija je još 2013. godine odustala od ovakvih pitanja.

Zagonetka

Zamislite četiri zatvorenika koji stoje na stepenicama i svi gledaju u istom smeru.

Između četvrtog zatvorenika i ostale trojice nalazi se zid.

Prvi zatvorenik vidi drugog i trećeg.

Drugi vidi samo trećeg.

Treći i četvrti ne vide nikoga.

Sva četvorica nose šešire. Znaju da postoje dva crna i dva bela šešira, ali ne znaju koje boje je njihov.

Njihov zadatak je da, čim budu sigurni koje boje je njihov šešir, glasno izgovore odgovor.

Pravila su jednostavna:

ne smeju da se okreću,

ne smeju da menjaju mesto,

ne smeju da skinu šešir.

Pitanje glasi: Ko će prvi tačno reći boju svog šešira i zašto?

Mnogi nude pogrešan odgovor

Zagonetka je izazvala brojne rasprave na društvenim mrežama.

Neki su tvrdili da je tačan odgovor četvrti zatvorenik, uz šaljiv komentar da je jednostavno skinuo šešir jer ga niko nije gledao.

Drugi su smatrali da odgovor zna prvi zatvorenik, dok je veliki broj korisnika ipak zaključio da je reč o drugom zatvoreniku.

Tačan odgovor

Tačan odgovor je drugi zatvorenik.

Evo objašnjenja:

Prvi zatvorenik vidi šešire drugog i trećeg. Da su njih dvojica nosili šešire iste boje, prvi bi odmah znao da je njegov šešir suprotne boje i odmah bi to rekao.

Pošto prvi zatvorenik ćuti, drugi zaključuje da drugi i treći ne mogu imati šešire iste boje.

Kako drugi zatvorenik vidi šešir trećeg, odmah shvata da njegov šešir mora biti suprotne boje od trećeg. Zbog toga upravo on prvi može sa sigurnošću da izgovori tačan odgovor, piše Mirror.