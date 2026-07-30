Mnogi voštani papir i papir za pečenje smatraju istim proizvodom, ali među njima postoji važna razlika. Papir za pečenje obložen je silikonom i namenjen je visokim temperaturama, dok je voštani papir premazan parafinom, zbog čega nikada ne bi trebalo da se koristi u rerni.

Na visokim temperaturama vosak može da se otopi, pređe na hranu ili, u ekstremnim slučajevima, izazove požar. Upravo zato voštani papir nije zamena za papir za pečenje.

Ipak, zahvaljujući tankom sloju voska, ovaj papir može biti izuzetno koristan u brojnim svakodnevnim poslovima u domaćinstvu – od održavanja kuhinjskog pribora do zaštite različitih površina.

1. Očistite i podmažite otvarač za konzerve

Zarolajte voštani papir u usku traku i nekoliko puta ga provucite kroz ručni otvarač za konzerve kao da otvarate limenku. Na taj način uklonićete sitne nečistoće, dok će vosak olakšati rad pokretnih delova.

2. Umotajte sendvič bez plastične folije

Voštani papir odličan je za pakovanje sendviča jer štiti hranu od isušivanja, a istovremeno omogućava da zadrži svežinu i prijatnu teksturu.

3. Zaštitite drveni kuhinjski pribor

Povremeno pređite voštanom stranom papira preko drvenih varjača, kašika ili dasaka za sečenje. Tanak sloj voska može pomoći da drvo sporije upija vlagu i duže zadrži dobar izgled.

4. Sprečite fleke od vode na slavinama

Nakon čišćenja slavina u kuhinji ili kupatilu, lagano ih prebrišite voštanim papirom. Vosak ostavlja zaštitni sloj koji može usporiti stvaranje tragova kamenca i mrlja od tvrde vode.

5. Olakšajte peglanje

Ako pegla ne klizi glatko po odeći, na niskoj temperaturi nekoliko puta pređite njome preko voštanog papira. Tanak sloj voska može doprineti lakšem klizanju po tkanini.

6. Lakše vratite čep u flašu vina

Omotajte plutani čep komadom voštanog papira pre nego što ga vratite u flašu. Vosak će olakšati vraćanje čepa i smanjiti mogućnost njegovog mrvljenja.

7. Sačuvajte jesenje lišće

Ako želite da sačuvate lišće kao dekoraciju ili uspomenu, stavite ga između dva lista voštanog papira i pažljivo pređite peglom. Na taj način list može duže zadržati oblik i boju.

8. Iskoristite ga za kreativne projekte

Voštani papir može poslužiti za razne umetničke i kreativne radove. Vosak sprečava ravnomerno upijanje boje, pa omogućava zanimljive šare i teksture.

9. Napravite improvizovani levak

Kada vam zatreba levak, savijte voštani papir u oblik kupe. Zahvaljujući voštanom sloju, može poslužiti čak i za sipanje tečnosti.

10. Podmažite zaglavljeni rajsferšlus

Ako rajsferšlus zapinje, nekoliko puta protrljajte voštani papir duž obe strane zatvarača. Vosak može pomoći da ponovo klizi bez problema.

11. Zaštitite različite površine

Voštani papir može se koristiti i za nanošenje tankog zaštitnog sloja na metalne, drvene i druge glatke površine. Na taj način smanjuje se trenje i pruža dodatna zaštita od vlage.

Najvažnije pravilo koje ne smete zaboraviti

Iako je veoma praktičan za brojne kućne poslove, voštani papir nikada ne treba koristiti za pečenje niti ga stavljati u rernu. Zbog parafinskog premaza vosak može da se otopi, dospe na hranu ili se zapali pri visokim temperaturama.

Zato voštani papir koristite isključivo za poslove u domaćinstvu za koje je namenjen, dok za pečenje uvek birajte papir sa silikonskim premazom, koji je napravljen da bezbedno podnosi visoke temperature.