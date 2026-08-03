Tri osobe povređene su u stravičnoj eksploziji koja je potpuno raznela porodičnu kuću u mestu Vodena Draga na području opštine Bosiljevo kod Karlovca. Među povređenima su dvadesetogodišnjak i njegovi otac i brat, koji su hitno prevezeni u bolnicu.

Prema prvim informacijama policije, eksplozija se dogodila u poslepodnevnim satima, kada je 20-godišnji mladić u kući aktivirao zasad nepoznatu eksplozivnu napravu.

U trenutku detonacije u objektu su se nalazili i njegov otac i brat. Sva trojica zadobila su povrede, a lekarska pomoć pružena im je u zdravstvenim ustanovama.

Još nije poznato da li je eksplozivna naprava aktivirana namerno ili je došlo do nesrećnog slučaja. Policija je saopštila da će tek nakon uviđaja i kriminalističke istrage biti poznate sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

Detonacija je bila toliko jaka da je gotovo potpuno uništila kuću. Delovi zidova, nameštaja i građevinskog materijala bili su razbacani po dvorištu i okolini, a od siline udara oštećena su i vozila koja su se nalazila u blizini.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, vatrogasci i policija, a zbog težine situacije angažovan je i helikopter za pomoć u zbrinjavanju povređenih.

Istražitelji će pokušati da utvrde kakva je naprava bila u pitanju, odakle je nabavljena i zbog čega se našla u porodičnoj kući.

Slučaj iz Vodene Drage ostavio je meštane u šoku, a odgovor na pitanje kako je došlo do eksplozije daće istraga koja je u toku.

Jutarnji.hr