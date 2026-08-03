Bivši obaveštajci Centralne obaveštajne agencije (CIA) i Odeljenja za inspekciju naoružanja Ujedinjenih nacija, Džon Kirijaku i Skot Riter, ocenili su u emisiji „Judging Freedom“ bivšeg sudije Endrua Napolitana da je Teheran ostvario istorijsku vojnu pobedu nad Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, dok se Ukrajina nalazi pred potpunim vojnim i državnim slomom.

Riter je istakao da je Iran postao prva zemlja koja je isključivo konvencionalnim naoružanjem porazila dve nuklearne sile, naglasivši da su iranske balističke rakete i dronovi uspostavili novu realnost u kojoj Vašington više nema nikakav uticaj na dešavanja u Ormuskom tesnacu niti na razvoj iranskog nuklearnog programa.

Prema njegovim rečima, tvrdnje predsednika SAD Donalda Trampa o pregovorima sa Teheranom nemaju utemeljenje u stvarnosti, jer iranska strana odbija bilo kakve direktne kontakte i uslovljava prekid vojnih operacija potpunim povlačenjem američkih oružanih snaga sa Bliskog istoka.

Analizirajući nedavnu eskalaciju odnosa između Kijeva i Teherana, Riter je objasnio da je do krize došlo nakon što je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski 25. juna naredio pokretanje 40-dnevne operacije napada dronovima na rusku teritoriju.

Cilj ove operacije, koja je obuhvatila udare na objekte u Azovskom i Kaspijskom moru te fabričke pogone kompanije „Wildberries“, bio je stvaranje pritiska na rusko stanovništvo i prinudavanje Moskve na pregovore.

Međutim, ukrajinski dron je u Kaspijskom moru pogodio iranski trgovački brod i usmrtio jednog iranskog mornara. Unutar ukrajinske administracije ovaj incident je prvenstveno interpretiran kao prilika da se SAD uvuku u širi sukob sa Iranom pod izgovorom međusobne vojne pomoći Moskve i Teherana.

Nakon što je Vašington izričito odbio da podrži takvu inicijativu, a Teheran započeo raspoređivanje raketa srednjeg dometa u blizini Tabriza za udare po ukrajinskim ciljevima, Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine je uputilo zvanično izvinjenje Iranu, uz obećanje da će porodici poginulog mornara isplatiti odštetu i obustaviti slične akcije.

Govoreći o situaciji na istočnom frontu u Ukrajini, Riter je naveo da su napadi dronovima definitivno zatvorili vrata bilo kakvim diplomatskim pregovorima sa Moskvom.

On je ukazao na strategiju ruske vojske koja u regionima Harkova i Sumija sistematski uništava celokupnu infrastrukturu benzinskih pumpi kako bi primorala civilno stanovništvo na evakuaciju i time omogućila urbano ratovanje bez civilnih žrtava.

Dodatno, nekadašnji viši savetnik u Ministarstvu odbrane Rusije, penzionisani general-potpukovnik Andrej Ilnicki, objavio je dokument sa listom od 33 ključna infrastrukturna cilja u Ukrajini čije će potpuno uništenje onemogućiti dalji opstanak države.

Riter je naglasio da je Vladimir Putin dobio punu podršku Državne dume za primenu znatno oštrijih vojnih mera, što po njegovoj proceni Ukrajinu definitivno pretvara u državu bez vojne i ekonomske budućnosti.

Osvrćući se na spekulacije o promenama u komandnom lanacu ruske vojske, Riter je demantovao navode o tome da je general Sergej Surovikin preuzeo komandu nad operacijama.

On je objasnio da u ruskom vojnom sistemu ne postoje tajne primopredaje dužnosti i da bi takav potez formalno bio ispraćen zvaničnom ceremonijom.

Ocenjujući diplomatske odnose SAD i Rusije nakon izjava ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, Riter i Kirijaku su se saglasili da je obnova normalnih veza nemoguća sve dok Vašington ne napusti zvaničnu politiku čiji je cilj strategijski poraz Rusije.

Riter je zaključio da CIA trenutno nema operativne kapacitete za prikupljanje obaveštajnih podataka na terenu niti stručnjake za Rusiju, jer je celokupan obaveštajni i akademski sistem u SAD podređen političkoj ideologiji umesto realnoj analizi činjenica.