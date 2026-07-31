Kupatilo je jedna od prostorija u kojoj se zbog vlage najbrže pojavljuju fleke, tamni tragovi i buđ na plafonu. Mnogi se zbog toga gotovo svake ili svake druge godine odlučuju za novo krečenje, ali problem se ubrzo ponovo vraća.

Ipak, postoji rešenje koje bi moglo da produži vek plafona i smanji potrebu za čestim osvežavanjem zidova.

Savet majstora koji je napravio razliku

Prilikom renoviranja kupatila jedan majstor preporučio je da se, umesto klasičnog krečenja belom bojom, plafon zaštiti dekorativnom tehnikom poznatom kao Sahara.

Kako je objasnio, obične unutrašnje boje često nisu dovoljno otporne na stalnu vlagu i temperaturne promene koje su karakteristične za kupatilo. Zbog toga s vremenom mogu da potamne ili postanu podloga za razvoj buđi.

Šta je Sahara tehnika?

Sahara je dekorativna završna obrada zidova i plafona koja stvara poseban zaštitni sloj i daje blag, elegantan sjaj površini.

Osim estetskog efekta, ovakva završna obrada može doprineti boljoj otpornosti plafona na vlagu i olakšati njegovo održavanje, zbog čega je sve češći izbor prilikom renoviranja kupatila.

Pet godina bez krečenja

Iskustva korisnika koji su primenili ovu tehniku pokazuju da plafon može godinama zadržati uredan izgled, bez tamnih fleka i čestog krečenja.

Naravno, rezultat zavisi i od kvaliteta izvedenih radova, odgovarajuće ventilacije kupatila i nivoa vlage u prostoru. Redovno provetravanje ili korišćenje ventilatora i dalje su važni kako bi se sprečilo stvaranje kondenzacije.

Ako planirate renoviranje kupatila i želite dugotrajnije rešenje od klasičnog krečenja, Sahara tehnika može biti jedna od opcija koju vredi razmotriti.