Sukob u Ukrajini je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, a specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir se nastavljaju, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.

"Specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir se nastavljaju. Rat je za njih u suštini dospeo u ćorsokak. U toku su neke vojne akcije, ponekad ima napredovanja, ponekad nema napredovanja, ponekad mi napredujemo, ponekad oni... Strateški, to je već dugo ćorsokak", izjavio je Budanov, prenosi Unian.

Prema njegovim rečima, posebne mere za prisiljavanje Rusije na mir biće nastavljene "bez određenog vremenskog okvira".

"Nastavićemo. Nemojte biti izbirljivi oko svih ovih argumenata. 40 dana, 100 dana, 15 dana. Glavna stvar je rezultat. Nije toliko bitno kako ulazimo u ovaj proces. Mnogo je važnije sa čime izlazimo", naglasio je Budanov.

On je dodao da Kremlj i dalje pogrešno veruje da svoje ciljeve može postići vojnim sredstvima, prenosi Tanjug.

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