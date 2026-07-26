Sve je učestalija pojava u kojoj se pojedinci lažno predstavljaju kao majstori, naplaćuju avans za radove ili materijal, a zatim nestaju bez traga. Oštećeni građani upozoravaju da im ni sudski postupci često ne pomažu da povrate uplaćeni novac.

Platio avans, a onda tišina

Muškarac po imenu Ivica podelio je na društvenim mrežama svoje iskustvo kako bi upozorio druge da budu oprezni pri izboru izvođača radova. Prema njegovim rečima, čoveku iz Mrčajevaca, poznatom po izradi drvenih objekata i brvnara, uplatio je novac na ime avansa za materijal. Nakon uplate, komunikacija je postajala sve ređa, da bi na kraju potpuno prestala.

Na Fejsbuk stranici "Svi prevaranti na jednom mestu" Ivica je naveo da već četiri godine bezuspešno pokušava da dođe do svog novca, opisujući kako mu je majstor obećavao izvršenje posla, a zatim isključivao telefon i izbegavao svaki kontakt.

Presuda doneta, ali dug i dalje neisplaćen

Iako je slučaj završio na sudu, a presuda doneta u odsustvu okrivljenog, Ivica navodi da čovek i dalje ignoriše sudsku odluku. Upozorio je javnost da izbegava saradnju s njim, ističući da strahuje da će, poput njega, i drugi ostati bez uplaćenog novca.

Reakcije na mrežama: "Vreme kapare na reč je prošlo"

Objava je izazvala brojne komentare, a pojedini korisnici su Ivicu pitali zašto je uopšte pristao da plati unapred. Jedan od komentara glasio je da je davanje novca pre obavljenog posla danas nepotrebno riskantno, jer se, za razliku od ranijih vremena, više ne može verovati na reč.

Slučaj je ponovo pokrenuo diskusiju o oprezu prilikom angažovanja izvođača radova, naročito kada je u pitanju uplata većih iznosa unapred.