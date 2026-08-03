Zvanične potvrde iz Moskve i Pjongjanga o tome za sada nema.

Politikolog Ruslan Bortnik tvrdi da se u Voronješkoj oblasti pripremaju lokacije za raspoređivanje korpusa od do 30.000 severnokorejskih vojnika, koje je nazvao „Kimovi lavovi“.

Prema njegovoj proceni, te jedinice bi u budućnosti mogle biti raspoređene u Sumskoj, Harkovskoj i Černigovskoj oblasti.

Bortnik svoje zaključke povezuje sa nedavnom izjavom Vladimira Zelenskog, koji je rekao da se Ukrajina ne suočava samo sa Rusijom, već i sa Severnom Korejom i Iranom. Na osnovu toga politikolog smatra da nije isključeno direktnije angažovanje severnokorejske vojske u sukobu.

On navodi da informacije o pripremi poligona u Voronješkoj oblasti mogu ukazivati na stvaranje infrastrukture namenjene razmeštanju severnokorejskih vojnih jedinica.

Prema njegovim rečima, pojedini severnokorejski stručnjaci već se nalaze u blizini zone borbenih dejstava. Među njima su, kako tvrdi, oficiri, inženjeri, obaveštajci i operateri dronova koji stiču praktično borbeno iskustvo.

Moskva i Pjongjang nisu zvanično komentarisali ove navode. Istovremeno, severnokorejske jedinice su ranije učestvovale u oslobađanju Kurske oblasti i u borbama protiv ukrajinskih snaga koje su izvršile upad na rusku pograničnu teritoriju, nakon čega nisu napustile Rusiju.

Njihovo učešće do sada bilo je ograničeno na odbranu ruske teritorije u skladu sa sporazumom između Moskve i Pjongjanga. Ipak, Bortnik smatra da bi u budućnosti severnokorejske jedinice mogle biti raspoređene i u drugim oblastima, uključujući Černigovsku oblast.

Tokom julske posete Moskvi, severnokorejska ministarka spoljnih poslova Čoj Son-hui izjavila je da je lider Severne Koreje Kim Džong Un naložio nastavak podrške Rusiji bez obzira na reakcije drugih država.