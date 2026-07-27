Trik će učiniti da kuhinja miriše sveže za kratko vreme, a uključuje upotrebu limuna.

Nije neuobičajeno da vam kuhinja loše miriše nakon kuvanja, posebno u vrućim danima ili kada se posuđe nagomila.

Ako želite da brzo osvežite svoju kuhinju, postoji jednostavan način koji možete isprobati onlajn. Korisnici na TikToku, Instagramu i Reditu kažu da jednostavna kombinacija limuna i vode može pomoći.

Prema Cookery Recipes, kada vam kuhinja miriše na hranu ili masnoću, trebalo bi da prokuvate vodu sa kriškama limuna na laganoj vatri 10 minuta.

Stručnjaci tvrde da to prirodno osvežava vazduh i brzo deluje. Ako želite, možete dodati i nekoliko drugih biljaka ili eteričnih ulja da biste stvorili novi, privlačniji miris u vašem domu.

Bilje i eterična ulja koja dobro deluju uključuju ruzmarin, nanu, listove eukaliptusa i timijan. Za svež, čist miris, možete dodati i nekoliko kapi ulja čajevca, grejpfruta ili bergamota.

Limun može da se koristi i za čišćenje prozora. Ako vam se čini da vaši prozori ne ostaju čisti, posebno u kuhinji gde se nakuplja masnoća, možete napraviti jednostavno rešenje koristeći limunov sok, sirće i vodu, piše Express.