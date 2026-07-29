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Ovo mesto dodirujemo svakog dana, a retko kad čistimo: Pravo je leglo bakterija u kuhinji, a da nismo ni svesni
Na dugmićima ostaju bakterije, ostaci hrane i masnoća, koji se vremenom pretvaraju u gotovo nevidljiv sloj prljavštine
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