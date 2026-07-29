Većina domaćinstava redovno pere sudoperu, briše radne površine i menja kuhinjske sunđere, ali jedno mesto u kuhinji često ostaje zanemareno. Upravo na njemu svakodnevno se nakupljaju masnoća, ostaci hrane i veliki broj bakterija koje se lako prenose na ruke i druge površine.

Reč je o dugmićima i komandama na šporetu, koje mnogi koriste više puta dnevno, ali ih retko temeljno čiste.

Zašto su dugmići na šporetu toliko prljavi?

Tokom pripreme hrane ruke neprestano prelaze sa namirnica na komande šporeta. Nakon dodirivanja sirovog mesa, jaja, povrća ili masnih sastojaka, mnogi instinktivno podešavaju temperaturu bez prethodnog pranja ruku.

Na taj način na dugmićima ostaju bakterije, ostaci hrane i masnoća, koji se vremenom pretvaraju u gotovo nevidljiv sloj prljavštine.

Pored toga, tokom prženja i pečenja sitne kapljice masnoće šire se vazduhom i talože na okolnim površinama, a komande šporeta među prvima dolaze na udar.

Masnoća privlači još više prljavštine

Lepljive naslage na dugmićima zadržavaju prašinu, mrvice hrane i druge nečistoće. Što se duže ne uklanjaju, to ih je teže očistiti, a površina postaje pogodno mesto za zadržavanje mikroorganizama.

Zbog toga stručnjaci savetuju da čišćenje komandi šporeta postane deo redovne rutine održavanja kuhinje.

Kako pravilno očistiti dugmiće na šporetu?

Ako vaš model šporeta omogućava skidanje dugmića, postupak je jednostavan:

pažljivo skinite komande;

potopite ih u toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove;

ostavite da odstoje 10 do 15 minuta;

očistite ih mekom četkicom, posebno oko ivica i u udubljenjima;

dobro ih osušite pre vraćanja na šporet.

Na ovaj način lako ćete ukloniti masnoću i naslage koje se svakodnevno nakupljaju.

Alkoholno sirće pomaže kod tvrdokornih naslaga

Ako običan deterdžent nije dovoljan, možete upotrebiti belo alkoholno sirće.

Naprskajte malu količinu na zaprljanu površinu, ostavite nekoliko minuta da deluje, a zatim pamučnim štapićem ili mekom krpom pažljivo uklonite nečistoće iz teško dostupnih delova.

Pri čišćenju izbegavajte grube žice, abrazivne sunđere i jaka sredstva koja mogu oštetiti plastiku ili obrisati oznake na komandama.

Koliko često treba čistiti komande šporeta?

Stručnjaci preporučuju da dugmiće prebrišete nakon pripreme masnijih jela ili intenzivnog kuvanja, dok bi detaljno čišćenje trebalo obaviti najmanje jednom nedeljno.

Redovnim održavanjem ne samo da ćete smanjiti nakupljanje bakterija i masnoće, već ćete sprečiti stvaranje tvrdokornih naslaga i produžiti vek trajanja šporeta.