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Hitno upozorenje vatrogasaca: Srbiji preti talas požara! Jedna greška može izazvati katastrofu
Zbog ekstremno visokih temperatura i dugotrajnog toplotnog talasa narednih dana očekuje se povećan rizik od požara širom Srbije. Vatrogasci apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i podsećaju da je u najvećem broju slučajeva uzrok požara ljudski faktor.
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Srbiji u narednim danima preti povećan broj požara zbog najavljenog toplotnog talasa, izjavio je večeras zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Bojan Jagodić i apelovao na građane da budu odgovorni i ne pale vatru na otvorenom, podsetivši da je u oko 90 odsto slučajeva uzrok požara ljudski faktor.
- Trenutno je prosek stizanja ekipe na lice mesta, na nivou Beograda, oko sedam minuta. Mi smo prošle godine negde oko 7. jula imali najveći broj intervencija, a sada ih očekujemo u narednih nedelju dana zbog temperatura koje se najavljuju i toplotnog talasa - rekao je Jagodić za Tanjug.
Apeluje na građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom, podsećajući na zakonske regulative.
- Glavni uzročnik požara je čovek, njegovi nemar i nepažnja. Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paljenje biljnih ostataka i smeća, a zaprećene su kazne od 10 do 50.000 dinara za fizička lica i od 300.000 do milion dinara za privredna lica - naveo je Jagodić.
Jagodić ističe da nije poenta u samoj kazni već u podizanju građanske svesti.
- Mislim da ima pomaka - ocenio je Jagodić.
Jagodić ističe da je u slučaju požara najvažnije napustiti teritoriju obuhvaćenu vatrom.
- Ako se požar nalazi u stanu pored vas, iznad ili ispod vas, ono što je bitno jeste da zatvorite prozore, vrata i stavite mokre krpe i mokre čaršave na vrata, kako dim ne bi ušao u vašu prostoriju. Kada vam se zapali ulje, nikako ne koristite vodu, jer ćete tako raširiti požar - savetuje Jagodić.
RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.
Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.
Meteorolog Slobodan Sovilj najavio je da će se temperature narednih dana kretati između 35 i 38 stepeni, a toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se očekuje i do 40 stepeni. Ipak, pravog osveženja nema još na vidiku, kaže on. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.
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