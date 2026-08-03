Srbiji u narednim danima preti povećan broj požara zbog najavljenog toplotnog talasa, izjavio je večeras zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Bojan Jagodić i apelovao na građane da budu odgovorni i ne pale vatru na otvorenom, podsetivši da je u oko 90 odsto slučajeva uzrok požara ljudski faktor.

- Trenutno je prosek stizanja ekipe na lice mesta, na nivou Beograda, oko sedam minuta. Mi smo prošle godine negde oko 7. jula imali najveći broj intervencija, a sada ih očekujemo u narednih nedelju dana zbog temperatura koje se najavljuju i toplotnog talasa - rekao je Jagodić za Tanjug.

Apeluje na građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom, podsećajući na zakonske regulative.

- Glavni uzročnik požara je čovek, njegovi nemar i nepažnja. Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paljenje biljnih ostataka i smeća, a zaprećene su kazne od 10 do 50.000 dinara za fizička lica i od 300.000 do milion dinara za privredna lica - naveo je Jagodić.

Jagodić ističe da nije poenta u samoj kazni već u podizanju građanske svesti.

- Mislim da ima pomaka - ocenio je Jagodić.

Jagodić ističe da je u slučaju požara najvažnije napustiti teritoriju obuhvaćenu vatrom.

- Ako se požar nalazi u stanu pored vas, iznad ili ispod vas, ono što je bitno jeste da zatvorite prozore, vrata i stavite mokre krpe i mokre čaršave na vrata, kako dim ne bi ušao u vašu prostoriju. Kada vam se zapali ulje, nikako ne koristite vodu, jer ćete tako raširiti požar - savetuje Jagodić.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.