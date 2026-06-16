Ako ste ikada čuli svog psa kako ispusti dubok uzdah dok leži pored vas, verovatno ste se zapitali šta pokušava da vam poruči. Iako mnogi vlasnici ovu naviku smatraju beznačajnom, stručnjaci za ponašanje pasa ističu da uzdah često predstavlja oblik komunikacije i može otkriti kako se ljubimac oseća.

U većini slučajeva nema razloga za brigu, ali je korisno razumeti poruke koje se kriju iza ovog naizgled jednostavnog zvuka.

Znak opuštenosti i zadovoljstva

Najčešće, pas koji uzdahne dok odmara ili nakon igre pokazuje da je opušten i zadovoljan. Na taj način oslobađa preostalu napetost i signalizira da se oseća sigurno u svom okruženju.

Ako uz uzdah ima opušten položaj tela i poluzatvorene oči, to je jasan znak da uživa u trenutku i da mu je prijatno.

Priprema za san

Baš kao i ljudi, psi često uzdahnu pre nego što utonu u san. Ako vaš ljubimac to radi dok se smešta na svoje omiljeno mesto za odmor, najverovatnije se samo opušta i priprema za dremku.

Takvo ponašanje je potpuno normalno i predstavlja deo njihove svakodnevne rutine.

Dosada i potreba za pažnjom

Ponekad uzdah može imati sasvim drugačije značenje. Ako pas uzdiše dok vas posmatra ili deluje nemirno, moguće je da pokušava da vam skrene pažnju na svoje potrebe.

Nedostatak fizičke aktivnosti, igre ili mentalne stimulacije može dovesti do dosade, a uzdah tada postaje način da pokaže nezadovoljstvo ili želju za interakcijom.

U takvim situacijama šetnja, omiljena igračka ili kratka igra često mogu brzo popraviti raspoloženje vašeg ljubimca.

Kada treba obratiti pažnju?

Iako je uzdisanje uglavnom bezazleno, važno je pratiti i druge znakove ponašanja. Ukoliko se uz uzdahe javljaju otežano disanje, letargija, gubitak apetita ili drugi neuobičajeni simptomi, preporučljivo je konsultovati veterinara.

Međutim, u najvećem broju slučajeva dubok pseći uzdah samo znači jedno – vaš ljubimac je opušten, srećan ili pokušava da vam diskretno stavi do znanja da bi voleo malo više pažnje.