Ovaj blokaderski medij odlučio je da baš na današnji dan, na jedan perfidan način, objavljujući pismo "anonimnog profesora" navodnog "stručnjaka za tranzicionu pravdu", bez imena i prezimena, da udari po svemu srpskom i da poput glavnog ideologa blokadera širi svoju bezočnu propagandu.

Naime, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas polaže venac na mesto stradanja srpskih izbeglica u bombradovanju 1995. godine na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca, podsećajući na stravičan hrvatski zločin, blokaderi pokušavaju da opljuju Srbe, ali i srpske žrtve kao da po receptu najžešćih srbomrzaca iz Hrvatske.

Neimenovani "profesor i stučnjak" obraćajući se studetnima blokaderima na sve načine se pokušava da se za zločinačku akciju "Oluja" 1995. godine optuži Srbija i Srbi.

Blokaderski ideolog sa hrvatskog primorja poručuje da je hrvartski zločinački poduhvat rezulat "politike Srba".

- Rezultat te politike je egzodus oko 200 hiljada Srba iz Hrvatske u Oluji 1995., u dogovorenoj akciji između Miloševića i Tuđmana - piše neimenovani autor, a prenosi "Danas".

Ali blokaderi ne bi bili to što jestu da pored pokušaja da optuže Srbe za užasavajuću hrvatsku zločinačku akciju, ne obruše se pritom i na srpske žrtve.

Naime, takozvani "profesor i stručnjak" žrtve progona naziva "neobrazovanom krajiškom populacijom", da bi zatim dodao da žrtve i njihovi potomci sada podržavaoci politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odnosno kako piše - "uporište SNS-a".

- Milošević je povukao vojsku iz Krajine i javio stanovništvu da se sprema hrvatska ofanziva. takvoj konstelaciji je bilo pametnije bežati nego čekati neprijateljsku vojsku. Miloševiću je odgovarao priliv neobrazovane krajiške populacije kojom je lako manipulisati u lošim egzistencijalnim uslovima. Izbeglice koje su dolazile vozovima je preusmeravao na Kosovo kako bi tamo promenio etničku sliku u svoju korist, ali je naišao na veliki otpor Krajišnika koji su uglavnom izbegli u razvijeniju Vojvodinu. Tamo su ih nastavili obrađivati radikali i sve do danas Krajišnici su jedan od najčvršćih SNS-ovih uporišta.

On je direktno je poručio studentima blokaderima da se na godišnjicu Oluje "ne utrkuju u porukama o srpskim žrtvama i izbeglicama". Tvrdi da su Srbi sami krivi što su ustali protiv povratka ustaške ikonografije devedesetih, spominjući "Balvan revoluciju" kao glavni greh stradalnika.

Iz pomenutog teksta jasno vidimo da su blokaderi spremni da Srbe koji su prošli kroz progon i stradanje nazivaju „neobrazovanom populacijom“ kojom je lako manipulisati – samo zato što danas ne glasaju onako kako bi odgovaralo blokaderima i njihovim mentorima iz Hrvatske i što ne žele da priznaju "da su Srbi za sve krivi" pa i za zločnačku akciju "Oluja".

Ovakvo besramno guranje prsta u oko krajiškim izbeglicama, potomcima stradalnika i čitavom srpskom narodu pokazalo je pravo lice blokaderske elite.

Sa druge strane, predsednik Vučić se bori da se srpske žrtve ne zaborave, da im se oda pijetet koji zaslužuju. Podsetimo, Vučić je danas izjavio je da će na obeležavanju Dana sećanja, povodom godišnjice zločinačke akcije hrvatske vojske i policije "Oluja" u Mrkonjić gradu, govoriti o nekim stvarima u budućnosti, odnosno kako on doživljava srpski narod i srpsku državu u budućnosti.