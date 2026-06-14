Istezanje psa kada vidi svog vlasnika znači samo jedno - radi se o posebnom načinu pozdrava.

Možda vam je poznata situacija: vaš pas drema u drugoj sobi, njuška po kući ili se igra svojom omiljenom igračkom. Čim vas ugleda, odmah ustaje da vas pozdravi, ali pre toga uradi nešto zanimljivo – istegne se.

To je onaj karakterističan položaj kada podigne zadnji deo tela uvis, dok prednje šape ispruži napred. Mnogi vlasnici misle da je to samo obično istezanje nakon odmora, ali stručnjaci za ponašanje pasa smatraju da ovaj gest može imati i dublje značenje.

Istezanje kao pozdrav

Ovo ponašanje se često naziva „pozdravno istezanje“ i predstavlja jedan od najnežnijih načina na koji pas pokazuje da vam veruje i da vam je naklonjen.

Kada se pas isteže u trenutku kada vas vidi, to obično znači da je opušten, srećan i da želi kontakt s vama. Iako ne treba pse posmatrati kao ljude, ovaj gest se može uporediti sa toplim, nenametljivim pozdravom. Zanimljivo je da psi ovakvo ponašanje ne pokazuju svakome. Najčešće ga rezervišu za ljude kojima veruju i koje vole, pa ga mnogi stručnjaci tumače kao znak bliskosti i sigurnosti.

Čak i dreseri pasa ističu da se ovakvo istezanje javlja najčešće u mirnim, svakodnevnim situacijama – posebno ujutru ili kada se pas prvi put susretne sa vlasnikom nakon odmora.

Instinktivno ponašanje

Pozdravni pokret je najčešći razlog zašto se vaš pas isteže kada vas vidi. Ali postoji i nekoliko drugih alternativnih objašnjenja.

Pas se isteže i kada želi da se igra, kao i nakon spavanja.

Ovo je instinktivno ponašanje koje pomaže psima da ublaže ukočenost i održe fleksibilnost, a istovremeno podstiče protok krvi u mišićima, piše dogclinic.