Muzičar Dejan Petrović na današnji dan pre nekoliko godina doživeo je tešku saobraćajnu nesreću i često ističe da mu je Sveti Ilija sačuvao glavu.

Poznati trubač, današnji praznik već nekoliko godina slavi kao svoj drugi rođendan.



Dejan Petrović je 2. avgusta 2017. godine u Ovčar Banji, nedaleko od manastira Nikolje doživeo saobraćajnu nesreću kada je umoran od brojnih obaveza zaspao za volanom.

- Uvek volim da naglasim da je taj dan bio Sveti Ilija, on i Gospod Bog su mi sačuvali glavu na ramenima i ostavili su me među živima. Bilo je leto, sezona, sviralo se svaki dan, pun gas. Sve se dogodilo u tri sata posle podne, ja sam ušao u tunel, tu sam zaspao, vozio sam kroz ceo tunel tako što sam prespavao, srećom u mojoj traci. Imao sam u autu senzore, počeli su da pište kada je auto krenuo da skreće sa puta, kočio je sam. U sekundi sam se probudio, počeo da kočim, ali je motor prevagnuo napred zbog težine, onda sam krenuo da se okrećem, auto je bio uništen do te mere da sam samo na otpad mogao da ga prodam - rekao je svojevremno Dejan.

Prema njegovim rečima noćima je sanjao saobraćajnu nezgodu, te je zbog toga morao da potraži stručnu pomoć.

- Kada smo krenuli ka bolnici u Čačku, krenuo je stomak da mi raste, bio sam siguran da imam unutrašnje krvarenje. To su mi kasnije rekli da je bilo od straha. Kada sam ušao u bolnicu počeo sam da pevam, a što sam pevao ne znam. Bio sam u totalnom šoku, nisam hteo da radim preglede. Kada je pala noć, kako sam zaspao, tako je krenulo skakanje dva metra od kreveta, sanjao sam tumbanje lišće, granje koje je pucalo oko auta. To sam uz pomoć stručnjaka kasnije uspeo da prevaziđem - zaključio je on i apelovao na vozače da umorni i pod dejstvom alkohola ne sedaju za volan.

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